В. Бекетов: В Законодательном Собрании Краснодарского края обсудили предложения по внесению изменений в Жилищный кодекс РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Эти предложения предусматривают совершенствование законодательства в целях регулирования порядка сменяемости управляющих компаний, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края принял участие в заседании рабочей группы в краевом парламенте Кубани, на котором обсуждались подготовленные предложения по внесению изменений в Жилищный кодекс РФ.

Сенатор отметил, что ранее концепции этих инициатив уже рассматривались на заседании Совета законодателей Краснодарского края. Предложения предусматривают совершенствование законодательства для регулирования порядка сменяемости управляющих компаний.

Владимир Бекетов принял участие в заседании рабочей группы в краевом парламенте Кубани

«Их частая замена приводит к ухудшению положения и собственников жилья, и самих управляющих компаний. Мнение кубанских законодателей по данной проблеме поддерживают их коллеги из профильного Комитета Государственной Думы и ряда региональных парламентов», — сказал парламентарий.

Принимая во внимание важность проблемы, Владимир Бекетов предложил создать рабочую группу и внимательно проработать все нюансы и предложения. В доработке документа приняли участие депутаты ГД и Законодательного Собрания края, представители исполнительных органов, жилищной инспекции, управляющих компаний.

По словам сенатора, это позволило внести в законопроект соответствующие коррективы, которые и были рассмотрены на заседании рабочей группы. «Принципиальное предложение заключается в том, что собственники помещений в многоквартирном доме могут отказаться от услуг управляющей компании в одностороннем порядке, но не ранее, чем через год после подписания договора управления».

Владимир Бекетов принял участие в заседании рабочей группы в краевом парламенте Кубани

Владимир Бекетов подчеркнул, что в организации управления домом той или иной управляющей компанией многое зависит и от жилищной инспекции. «Если жилищная инспекция работает четко, оперативно реагирует на обращения граждан, своевременно принимает меры, то и все проблемы будут замечены вовремя, и интересы людей не будут страдать», — отметил парламентарий.

Участники заседания сошлись во мнении, что обсуждаемый законопроект имеет большую социальную значимость, и предложили внести его для рассмотрения на ближайшее заседание Совета законодателей Краснодарского края и дальнейшего направления в Государственную Думу.

MIL OSI