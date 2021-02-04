В. Круглый: Только массовая вакцинация может остановить распространение пандемии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в видеомосте, посвященном сотрудничеству России и стран СНГ в борьбе с COVID-19 и перспективам вакцинации населения.

Член Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в видеомосте Москва — Бишкек — Ереван — Минск — Нур-Султан на тему «Сотрудничество России и стран СНГ в борьбе с COVID-19 и перспективы вакцинации населения».

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Как отметил сенатор в своем выступлении, общепризнанным является тот факт, что только массовая вакцинация может остановить распространение эпидемии. «Для того, чтобы это произошло, нужно два условия — правильная организация процесса и наличие качественной вакцины».

Вакцинация должна рассматриваться именно как благо, а не как обязанность. Это возможность предотвратить лично для каждого человека заболевание коронавирусной инфекцией

При этом, считает Владимир Круглый, важно преодолеть нерешительность некоторых граждан в отношении вакцинации. «Вакцинация должна рассматриваться именно как благо, а не как обязанность. Это возможность предотвратить лично для каждого человека заболевание коронавирусной инфекцией, а также приостановить пандемию», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил важность международного сотрудничества в вопросах разработки и распределения вакцин. «Поскольку вирус не знает границ, если мы будем вакцинировать только какие‑то определенные страны или группы людей, то это не предотвратит распространение эпидемии».

Владимир Круглый рассказал, что на сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» производства Национального исследовательского центра им. Гамалеи и «Эпивак-Корона» — новосибирского Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В ходе видеомоста сенатор также ответил на ряд вопросов его участников, которые, в частности, касались отличия и конкурентных преимуществ вакцин российского производства в сравнении с иностранными, а также их регистрации, поставок и дальнейшего применения в странах СНГ.

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