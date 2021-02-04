В. Наговицын взял на контроль вопросы исполнения социальных обязательств бюджета Бурятии

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе «региональной недели» сенатор провел ряд встреч с руководством Республики.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия в ходе работы в регионе провел встречу с исполняющим обязанности министра финансов Республики Всеволодом Мухиным.

«Все показатели бюджета Республике, несмотря на сложности, связанные с пандемией, выполняются. Существенная поддержка со стороны федерального бюджета в 2020 году позволила выполнить все социальные обязательства», — сообщил по итогам встречи Вячеслав Наговицын.

Существенная поддержка со стороны федерального бюджета в 2020 году позволила выполнить все социальные обязательства

В ходе беседы обсуждались вопросы газификации и реконструкции ТЭЦ-2 в Улан-Удэ. Также были согласованы вопросы взаимодействия по исполнению поручений главы Бурятии Алексея Цыденова, ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия требующие решения на федеральном уровне.

Ранее Председатель Совета Федерации обратила внимание сенаторов на необходимость уделить пристальное внимание обеспечению финансовой устойчивости субъектов РФ, у которых должны быть средства не только на выполнение текущих задач, но и на финансирование программ развития.

Как сообщил Вячеслав Наговицын, в его рабочем графике — встречи с председателем Народного Хурала Бурятии Владимиром Павловым, ПавловВладимир АнатольевичПредседатель Народного Хурала Республики Бурятия руководителями министерств и ведомств региона, мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Кроме того, в графике сенатора – личный прием граждан.

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