В. Новожилов принял участие в Совете глав Вельского района Архангельской области

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с деятельностью регионального оператора по уборке мусора, развитием малых форм хозяйствования.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в ходе рабочей поездки в регион принял участие в Совете глав Вельского района.

Обсуждались вопросы, связанные с деятельностью регионального оператора по уборке мусора, развитием малых форм хозяйствования, а также льготной поставкой дров жителям района.

Главный вопрос повестки — размещение контейнерных площадок

Сенатор отметил, что главный вопрос повестки — размещение контейнерных площадок. Власти довольно часто получают жалобы и по размещению контейнеров, и по их уборке, сказал Виктор Новожилов.

Виктор Новожилов в ходе рабочей поездки в регион принял участие в Совете глав Вельского района

«Это проблема не только Вельского района, но и всей Архангельской области. Поэтому для ее решения необходимо выходить, в том числе, на правительство региона. Готов лично подключиться к обсуждению данной злободневной темы», — подчеркнул парламентарий.

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