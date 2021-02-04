Source: Russia Federal Space

#ОКБ Факел#НПО Энергомаш04.02.2021 15:43

Глава НПО Энергомаш посетил ОКБ «Факел»

Делегация Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») во главе с генеральным директором Игорем Арбузовым в ходе рабочего визита посетила производственную базу Опытного конструкторского бюро «Факел» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш). Руководство головной структуры ознакомилось с механическими и инструментальными участками предприятия, а также посетило его музей.

На рабочем совещании, состоявшемся в тот же день, генеральный директор ОКБ «Факел» Михаил Коркунов сообщил об итогах работы предприятия в 2020 году. Генеральный конструктор Евгений Космодемьянский в свою очередь доложил о реализации текущих и перспективных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ. В заключении главный технолог ОКБ Алексей Наседкин рассказал участникам совещания о реализации инвестиционных проектов предприятия.

По итогам рабочего визита были намечены планы деятельности в части развития испытательной базы ОКБ «Факел», производства изделий и подготовки производственных мощностей предприятия.

MIL OSI