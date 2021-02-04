Г. Карелова приняла участие в дискуссии «Женщины-лидеры инновационных социальных преобразований»

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Евразийского женского форума ведет системную работу по расширению участия женщин во всех сферах жизни общества, в том числе в высокотехнологичных отраслях, отметила вице-спикер СФ.

Состоялась выездная гостиная Евразийского женского форума на тему «Женщины-лидеры инновационных социальных преобразований».

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«Тема первой в 2021 году гостиной выбрана не случайно. Президентом России 2021-й год объявлен Годом науки и технологий. Россия по представительству женщин в науке традиционно занимает передовые позиции в мире. По данным Росстата, практически 40 процентов исследователей в стране – женщины», — сказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области открывая дискуссию.

Вице-спикер СФ отметила, что Совет Евразийского женского форума ведет системную работу по расширению участия женщин во всех сферах жизни общества, в том числе в высокотехнологичных отраслях. В этой связи успешно реализуются такие проекты, как «Женщины-инноваторы, драйверы положительных изменений в обществе», «Женщины в цифровой экономике. Проект STEM», «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности».

Галина Карелова

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Выездная гостиная Евразийского женского форума на тему «Женщины-лидеры инновационных социальных преобразований»

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Выездная гостиная Евразийского женского форума на тему «Женщины-лидеры инновационных социальных преобразований»

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Выездная гостиная Евразийского женского форума на тему «Женщины-лидеры инновационных социальных преобразований»

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Выездная гостиная Евразийского женского форума на тему «Женщины-лидеры инновационных социальных преобразований»

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Выездная гостиная Евразийского женского форума на тему «Женщины-лидеры инновационных социальных преобразований»

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Галина Карелова также подчеркнула, что на площадке третьего Евразийского женского форума, который состоится в октябре 2021 года, будут представлены новые проекты по вовлечению женщин в высокотехнологичные отрасли. «Инновации сегодня — это не только область высокой науки. Они пронизывают всю нашу жизнь. Активное участие женщин в социальной сфере, научной, творческой работе – чрезвычайно важный ресурс для всей страны, для нашего будущего», — сказала парламентарий.

В дискуссии приняли участие члены Совета Евразийского женского форума, кураторы проектов Совета, женщины-инноваторы, инициаторы конкурсов по поддержке женщин в науке и технологиях.

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