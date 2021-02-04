Г. Орденов: Мы следим за формированием эффективной системы государственного экологического мониторинга

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинформировал о промежуточных итогах реализации рекомендаций совещания по формированию эффективной системы этого мониторинга, в том числе за состоянием водных объектов и земель.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области прокомментировал промежуточные итоги реализации рекомендаций совещания «О формировании эффективной системы государственного экологического мониторинга, в том числе за состоянием водных объектов и земель».

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Сенатор отметил, что на сегодняшний день рекомендации, утвержденные решением профильного Комитета СФ, принятые по итогам этого совещания выполнены федеральными органами исполнительной власти на девяносто процентов. Десять процентов находятся на стадии исполнения, уточнил он.

По словам парламентария, разработан и направлен на согласование проект дорожной карты по реализации Концепции создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории России. В согласовании проекта дорожной карты участвуют, в том числе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роспотребнадзор, ФАС России и Государственная корпорация «Ростех».

Для совершенствования системы мониторинга загрязнения окружающей среды должно быть разработано унифицированное программное обеспечение для сбора и обработки информации о состоянии окружающей среды

Кроме того, проинформировал законодатель, продолжается обсуждение вопроса определения источников финансирования работ по созданию комплексной системы, в том числе в контексте возможности привлечения источников внебюджетного финансирования в рамках механизмов концессионного соглашения и государственно-частного партнерства. «Одним из мероприятий подготовительного этапа работ по созданию комплексной системы является аудит имеющихся информационных систем в области охраны окружающей среды, функционирующих на федеральном, территориальном и локальном уровнях», — добавил сенатор.

Геннадий Орденов подчеркнул, что для совершенствования системы мониторинга загрязнения окружающей среды должно быть разработано унифицированное программное обеспечение для сбора и обработки информации о состоянии окружающей среды.

«Речь идет об исполнении поручения Президента России — отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, в дальнейшем распространить такой контроль за состоянием воды и почвы, чтобы в конечном итоге сформировать полноценную систему экологического мониторинга», — напомнил Геннадий Орденов.

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