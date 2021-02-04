Г. Солодун: Социально важные вопросы в сфере ЖКХ и здравоохранения стали основными темами приема граждан в регионе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела дистанционный прием граждан г. Клинцы и Клинцовского района Брянской области.

Член Комитета Совета Федерации федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области Галина Солодун СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области провела дистанционный прием граждан г. Клинцы и Клинцовского района региона.

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В ходе приема обсуждались социально важные вопросы, касающиеся сфер ЖКХ и здравоохранения.

Как рассказала сенатор, жители, в частности, обратились по вопросам ремонта участка дорог. Их также интересовал вопрос вакцинации от коронавирусной инфекции, организация на селе амбулаторной помощи больным с COVID-19.

«Все вопросы оперативно обсуждались с руководителями исполнительной власти и руководителями профильных учреждений. Большинство обращений нашли конструктивное положительное решение во время приема. По другим вопросам даны необходимые разъяснения и соответствующие поручения для дальнейшей работы», — подчеркнула Галина Солодун.

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