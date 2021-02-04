Д. Гусев обсудил с жителями Ненецкого автономного округа совершенствование работы учреждений здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в дистанционном формате.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа провел прием граждан в дистанционном формате.

К сенатору поступило более десятка вопросов от жителей региона, в которых, в частности, затрагивались аспекты организации медицинской помощи в муниципальных образованиях НАО, высокотехнологичной помощи онкологическим больным, проведения вакцинации и ПЦР-анализов на коронавирусную инфекцию.

Пенсионерка из села Тельвиска рассказала парламентарию, что в селе регулярно ведут прием пациентов врачи мобильной медицинской бригады и передвижного флюорографического отряда Центральной поликлиники Заполярного района. Однако из‑за большой востребованности собираются длинные очереди к специалистам. Помимо этого, женщина посетовала на то, что в детском саду отсутствует медицинский работник.

«В ближайшее время мы со специалистами Центральной районной поликлиники побываем в Тельвиске, чтобы на месте обсудить нюансы решения озвученных проблем», — сказал Денис Гусев.

Кроме того, в ходе приема поступили обращения по вопросам проведения бесплатного анализа на антитела к коронавирусной инфекции для льготных категорий граждан. Обсуждались также проблемы, с которыми приходится сталкиваться онкологическим больным.

Комментируя итоги приема, сенатор подчеркнул, что к решению поступивших обращений будут привлечены специалисты профильного департамента.

«Некоторые из вопросов требуют глубокой детальной проработки и дальнейшего нормативного правового регулирования. Их мы будем обсуждать с губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным», БездудныйЮрий ВасильевичГубернатор Ненецкого автономного округа — сказал Денис Гусев.

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