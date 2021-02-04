Е. Бибикова разъяснила гражданам ряд вопросов, связанных с порядком начисления пенсий по старости

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела дистанционный прием граждан в Псковской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области провела прием граждан в дистанционном режиме.

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Обращения к сенатору были связаны с вопросами очередности и порядка обеспечения жильем участника боевых действий, правил перерасчета пенсионных выплат, условий включения в страховой стаж периода работы в 90-х годах на территории одной из постсоветских стран.

В ходе приема отец ребенка-инвалида получил разъяснения по вопросу досрочной пенсии. Елена Бибикова сообщила, что, согласно пенсионному законодательству, один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до достижения им возраста 8 лет, при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин, а также при достижении ими возраста 55 лет и 50 лет соответственно, может выйти на пенсию досрочно.

«Необходимым условием для назначения досрочной пенсии одному из родителей ребенка-инвалида является то, что родитель воспитывал до восьми лет ребенка-инвалида. При этом не имеют значения другие обстоятельства, например, возраст ребенка, в котором он признан инвалидом, продолжительность периода, в течение которого ребенок был инвалидом и другие», — пояснила сенатор.

К парламентарию также обратилась жительница Пскова, медработник, с вопросом о порядке и условиях назначения досрочной пенсии. Елена Бибикова отметила, что право досрочного выхода на пенсию для медицинских работников предусмотрено при наличии определенной продолжительности соответствующего стажа — не менее 25 лет работы в сельской местности или 30 лет работы в городах, а также при наличии «смешанного» стажа в городах и сельской местности.

По словам законодателя, срок выхода на досрочную страховую пенсию в этом случае исчисляется с даты выработки специального стажа с учетом отсрочки в рамках переходного периода по увеличению общеустановленного пенсионного возраста.

Все обращения граждан были отработаны в ходе приема, сенатор взяла их решение на контроль.

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