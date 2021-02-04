Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#МКС#МКС-64#Прогресс МС-1604.02.2021 15:24

Завершена заправка и загрузка корабля «Прогресс МС-16»

На космодроме Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжают плановую подготовку транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» к запуску по программе 77-й миссии снабжения Международной космической станции.

После завершения заправочных операций корабль был установлен в динамический стенд монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 для выполнения заключительных работ по предполетной подготовке и укладке свежих продуктов и бортовой документации в грузовой отсек.

Корабль «Прогресс МС-16» должен доставить на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры cлужебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» запланирован на февраль 2021 года со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур.

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