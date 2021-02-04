И. Рукавишникова: Важно обеспечить общие подходы к защите прав человека при цифровизации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела конференцию на тему «Формирование единой цифровой среды доверия в обществе».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела конференцию на тему «Формирование единой цифровой среды доверия в обществе».

Мероприятие состоялось в онлайн режиме.

Смотрите также

В конференции приняли участие сенаторы РФ Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области , заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций Милош Вагнер, представители Министерства юстиции РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной налоговой службы, Верховного Суда РФ, Банка России, Торгово-промышленной палаты РФ, региональных органов государственной власти, Федеральной нотариальной палаты, Аналитического центра при Правительстве РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, операторов связи, а также вузов, общественных организаций и экспертного сообщества.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы цифровой трансформации экономики страны, совершенствования законодательства в сфере развития технологий дистанционного подтверждения личности граждан и электронного документооборота.

Формирование единой цифровой среды доверия в обществе — важнейший фактор, способный оказать значительное влияние на скорость процесса перехода нашей страны на рельсы цифровой экономики

Ирина Рукавишникова указала, что всеобъемлющему характеру формирующегося цифрового общества должны соответствовать общие подходы к защите прав человека в данной сфере. «Формирование единой цифровой среды доверия в обществе, по нашему мнению, — важнейший фактор, способный оказать значительное влияние на скорость процесса перехода нашей страны на рельсы цифровой экономики».

Сенатор напомнила, что 28 января начал действовать закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. «Экспериментальный правовой режим, чаще называемый регуляторной «песочницей», подразумевает временное применение специального регулирования, устанавливаемого на определённый срок и, как правило, на определённой территории, вместо общего. Речь идёт только о случаях, когда общее регулирование существенно затрудняет внедрение цифровых инноваций или делает его невозможным. Режим будет применяться в отношении его участников по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций в таких областях, как медицинская деятельность, проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств и беспилотных воздушных судов, финансовый рынок и некоторых других», — сказала Ирина Рукавишникова.

Конференция на тему «Формирование единой цифровой среды доверия в обществе»

1 из 5

Ирина Рукавишникова

2 из 5

Виктор Смирнов

3 из 5

Дина Оюн

4 из 5

Конференция на тему «Формирование единой цифровой среды доверия в обществе»

5 из 5

Она подчеркнула, что этот перечень не является закрытым. «Иные направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, для которых могут быть введены «песочницы», могут быть определены Правительством. В программе экспериментального режима должны быть чётко определены срок действия экспериментального правового режима (максимальный не может превышать трёх лет), круг его субъектов и территория действия режима. Информация о действующих на территории России режимах, их субъектах и о поданных заявках будет общедоступной: Минэкономразвития России предстоит вести соответствующий реестр и размещать его на своём официальном сайте».

По словам Ирины Рукавишниковой, к настоящему моменту уже приняты ряд нормативных актов Правительства и Банка России, необходимых для реализации закона. Определён уполномоченный орган исполнительной власти — Минэкономразвития России, определена организация предпринимательского сообщества, представляющая интересы бизнеса по вопросам экспериментальных правовых режимов — автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». Мнение данного органа, наряду с мнением высшего исполнительного органа власти субъекта, на территории которого предполагается установить экспериментальный правовой режим, будет учитываться при решении вопроса о возможности или невозможности установления указанного режима.

Парламентарий сообщила, что принят также ряд нормативных актов Правительства по вопросам установления и реализации таких режимов по направлению «Финансовый рынок» и актов Минэкономразвития по общим вопросам реализации закона. Мнения Минэкономразвития, регулирующего органа, а также АНО «Цифровая экономика», будут приниматься во внимание и на завершающем этапе реализации режима «песочницы», поскольку на них возложена функция по осуществлению мониторинга. «Это особенно важно, потому что в законе подчёркнута необходимость защиты прав и законных интересов граждан, организаций и государства. Если в ходе реализации режима будут выявлены случаи нарушения прав и свобод человека, например, при обращении с персональными данными, его действие может быть прекращено досрочно».

Сенатор подчеркнула, что экспериментальные правовые режимы в регионах могут вводиться не только на основании утверждённых на федеральном уровне программ, но и в рамках полномочий региональных органов власти по предметам ведения субъектов или совместного ведения Федерации и регионов.

Ирина Рукавишникова также затронула тему развития технологий дистанционного подтверждения личности, электронного документооборота и электронного нотариата, и возникающим при этом рискам и угрозам. По ее мнению, вопрос должной защиты персональных данных на сегодняшний день остаётся не до конца проработанным. «Надо добиться формирования доверенной среды с одинаково высоким уровнем информационной безопасности при организации электронного взаимодействия между участниками».

Маргарита Павлова отметила, что цифровые технологии могут принести гражданам большую пользу, но лишь в случае соблюдения прав граждан. Одним из главных условий, которые позволят избежать социальной напряженности, является добровольность при использовании гражданами цифровых технологий.

MIL OSI