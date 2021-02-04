М. Павлова: Мы должны помнить о жертвах Холокоста

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила мультимедийную выставку в челябинском историческом парке.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области посетила мультимедийную выставку в челябинском историческом парке «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение».

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Выставка стала центральным мероприятием Недели памяти жертв Холокоста в Челябинской области. Ее организатором выступил Еврейский Благотворительный центр. Посетители выставки, а это в основном школьники, студенты и семейные пары, знакомятся с архивными документами, фотографиями, письмами, газетами и воспоминаниями свидетелей тех страшных событий.

Маргарита Павлова посетила мультимедийную выставку «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» в челябинском историческом парке

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Выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» стала центральным мероприятием Недели памяти жертв Холокоста в Челябинской области

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Маргарита Павлова посетила мультимедийную выставку «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» в челябинском историческом парке

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Маргарита Павлова посетила мультимедийную выставку «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» в челябинском историческом парке

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Выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» стала центральным мероприятием Недели памяти жертв Холокоста в Челябинской области

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Выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» стала центральным мероприятием Недели памяти жертв Холокоста в Челябинской области

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Выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» стала центральным мероприятием Недели памяти жертв Холокоста в Челябинской области

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Выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» стала центральным мероприятием Недели памяти жертв Холокоста в Челябинской области

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Кроме того на выставке можно отправиться в виртуальную экскурсию в один из самых знаменитых музеев Амстердама. Именно там находится комната, где жила в годы оккупации еврейская девушка Анна Франк. Она была уничтожена в лагерях смерти, но оставила после себя уникальный дневник о страшных событиях Холокоста.

«Концлагеря для евреев – одна из самых трагических страниц мировой истории. Преступления против личности не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения. Они как напоминание о том, что безнравственно и антигуманно. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало об исторических событиях, изменивших развитие общества и допустивших гонение и уничтожение отдельно взятой национальности», — выразила свое мнение Маргарита Павлова.

Выставка, которую посетили более тысячи человек, посвящена 76-й годовщине освобождения войсками Красной армии концлагеря Аушвиц (Освенцима) и Дню воинской славы России.

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