Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошли мероприятия, посвященные профилактике онкозаболеваний, в связи с Всемирным днем борьбы против рака.

Своевременная диагностика – самое эффективное оружие в борьбе с онкологическими заболеваниями. Такое мнение высказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Спикер СФ посетила фотовыставку, посвященную итогам общероссийского проекта «Онкопатруль» за 2019–2020 годы. Эта акция направлена на сохранение здоровья населения России, снижение смертности от онкологии благодаря раннему выявлению заболеваний.

Валентина Матвиенко подчеркнула важность развития системы онкологической помощи. «Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. И сегодня в рамках Национального проекта здравоохранения многое делается в этом направлении: открываются пункты амбулаторной помощи, улучшается материальная база онкологической службы, строятся новые онкологические диспансеры, закупается оборудование, укрепляется кадровый потенциал».

Необходимо сделать все возможное, чтобы онкодиагностика была максимально доступной для всех граждан

Председатель СФ поблагодарила российских врачей-онкологов, ученых, специалистов «НМИЦ радиологии» за ежедневный труд в борьбе с раком, за просветительскую работу. «Необходимо сделать все возможное, чтобы онкодиагностика была максимально доступной для всех граждан». Валентина Матвиенко призвала не снижать темпы работы в этом направлении.

Церемония открытия фотовыставки, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака

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Валентина Матвиенко

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Церемония открытия фотовыставки, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака

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Михаил Мурашко

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Церемония открытия фотовыставки, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака

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Церемония открытия фотовыставки, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака

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Юрий Архаров

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Церемония открытия фотовыставки, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака

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Церемония открытия фотовыставки, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака

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Спикер СФ назвала проект «Онкопатруль» нужным и важным. «Его уникальность в том, что граждане могут обследовать здоровье на работе, в фельдшерских пунктах. Такой подход востребован».

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что проект получит дальнейшее развитие. «Будет расширяться география регионов, где будет проходить «Онкопатруль», будет расти количество обследований, а вместе с этим повышаться и уровень онконастороженности, ответственности людей за свое здоровье».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что онконастороженность медицинских работников и пациента крайне важны. По его словам, «Онкопатруль» позволяет гражданам не только получить информацию по итогам обследования, но и принять рекомендации к действию.

Михаил Мурашко поблагодарил сенаторов, что в 2020 году принят ряд законов и нормативных актов в сфере профилактики. В частности, добавил он, это касается снижения потребления никотиносодержащей продукции. «В вопросах профилактики сделано многое. В каждом регионе действуют мобильные комплексы. В рамках профилактических осмотров диспансеризации ежегодно осматривается более 25 миллионов человек».

Михаил Мурашко отметил работу более 270 амбулаторных центров онкологической помощи, деятельность экспертных референс-центров, которые увеличивают охват качественной диагностики и помогают в постановке диагноза пациентам. Министр также сообщил, что началось активное строительство онкологического диспансера в Туле.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн рассказал о важности разъяснения гражданам, что при обнаружении онкозаболевания на ранних стадиях возможна своевременная помощь. «Раннее выявление, онконастороженность является основным фундаментом для успеха в борьбе с онкологическими заболеваниями».

По его словам, в последние годы российская служба онкологической помощи претерпела серьезные изменения. «Сейчас мы можем решать любые задачи. Наблюдаем высокую выживаемость, колоссальные ремиссии даже при быстро растущих опухолях. На ранних стадиях используем комбинированное и комплексное лечение онкологического заболевания».

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что масштабный информационно-просветительский проект «Онкопатруль» вносит большой вклад в борьбу с раком, способствуя профилактике и формированию онконастроженности у граждан. «Сотрудники предприятий могут без отрыва от производства проверить свое здоровье. Это особенно важно, поскольку онкологические заболевания, выявленные на ранних стадиях, лучше поддаются лечению».

Вице-спикер СФ подчеркнула большое значение проекта на федеральном и региональном уровнях. «Онкология — один из наиболее острых вызовов современности. Формат проекта позволяет сделать важный шаг в применении мер по борьбе с этим серьезнейшим заболеванием. Уверена, что в 2021 году география проекта будет значительно расширена», — сказала Галина Карелова.

На фотоэкспозиции представлены снимки, где и каким образом проходила акция в российских городах. Проект стартовал в феврале 2019 года по инициативе сенаторов и специалистов ФГБУ «НМИЦ радиологии». Онкологи медицинского центра и врачи региональных онкодиспансеров проводили осмотр работников крупных предприятий, онкотестирование, скрининг по программе мужского и женского здоровья. Специалисты «Онкопатруля» призывали граждан внимательно следить за своим здоровьем и вовремя обращаться к врачам.

В Совете Федерации врачи-онкологи также провели лекции о профилактике ряда онкологических заболеваний и методах ранней диагностики рака.

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