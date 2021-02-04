Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика04.02.2021 10:36

Олег Артемьев и Дмитрий Петелин отрабатывают навыки внекорабельной деятельности

На протяжении нескольких лет гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина находилась на реконструкции, и только в мае 2020 года начались предварительные испытания ее систем. Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин здесь впервые после шестилетнего перерыва, его коллега Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев приступил к испытаниям на два месяца раньше.

В ходе совместного погружения, прежде всего, они отработали типовые для выхода в открытый космос операции: перемещение по поручням, стыковку-расстыковку кабельных держателей, фиксацию на рабочем месте, перемещение грузов. Кроме того, космонавты выполнили действия, характерные для нештатных ситуаций.

«Есть такая операция — транспортировка неработоспособного оператора. Если при выполнении задач в открытом космосе коллеге стало плохо, его необходимо особым образом привязать к себе и перемещать в сторону выходного люка, затем перенести в шлюзовой отсек, зайти самому и закрыть люк, — пояснил Дмитрий Петелин. — Эта операция входит в обязательную программу типовых процедур. Мы с Олегом Артемьевым выполнили ее поочередно».

По словам Дмитрия Петелина, несмотря на значительный перерыв, основные навыки внекорабельной деятельности ему удалось сохранить.

«Это как на велосипеде — если научился кататься, то уже не разучишься. Но могу сказать, что для занятий в гидролаборатории требуется физическая выносливость. Говорят, что те же действия в открытом космосе даются легче, потому что не приходится преодолевать сопротивление воды», — рассказал космонавт.

Дмитрий Петелин ещё не бывал в космической экспедиции. На счету Олега Артемьева два полёта и три выхода в открытый космос. В испытательных работах на базе гидролаборатории он участвует с декабря прошлого года. Космонавт отрабатывал действия, необходимые для интеграции модуля «Наука» в российский сегмент Международной космической станции, в том числе нештатные.

«Мне повезло, что удалось принять участие в этих испытаниях. Ранее перед полетами в космос тренировался только в легководолазном снаряжении, — рассказал Олег Артемьев. — Очень рад, что у нас возобновились испытания в гидролаборатории. Мы погружаемся и работаем в скафандре, выполняем задачи, связанные с крупногабаритными конструкциями. Этот опыт бесценен».

Сейчас Олег Артемьев продолжает восстанавливать навыки внекорабельной деятельности.

«Надо быть готовым к любым изменениям в программах полётов. Запланированные работы могут быть перенесены на более ранний или поздний строк, и тогда их выполнят участники других экспедиций, — пояснил Артемьев. — Отработать необходимо все возможные выходы в открытый космос как минимум на три экспедиции вперед. В гидролаборатории выполняю задачи и как испытатель, и как космонавт, потому что есть соответствующий опыт».

Каждое следующее погружение даётся все легче, некоторые действия практически доведены до автоматизма. Космонавт подчеркнул, что полученные навыки в будущем позволят качественно и безошибочно выполнять поставленные задачи.

«Раньше приходилось привыкать к скафандру, а сейчас уже как повседневную одежду его воспринимаю. Чем больше погружений, тем легче будет потом и сам выход в открытый космос и внекорабельная деятельность. Тяжело в учении — легко в бою», — уверен Артемьев.

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