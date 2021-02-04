Олег Матыцин принял участие в диалоге министров спорта стран Западной Африки

Source: Russia Ministry of Sport

Продолжается визит Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина в Республику Сенегал по линии Президиума 7-й сессии Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Сегодня, 4 февраля, Олег Матыцин встретился с коллегами из стран ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), ответственными за физическое воспитание и спорт.

Во встрече приняли участие руководители профильных ведомств Бенина, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот д’Ивуара, Гамбии, Гвинеи, Либерии, Мали, Нигера, Нигерии, Сьерра-Леоне, Того и Ганы. Приветствовал участников встречи Министр спорта Республики Сенегал Матар Ба.

В своём обращении к участникам Олег Матыцин отметил, что Россию и Африку связывают узы традиционно дружественных отношений. Он подчеркнул, что первый саммит «Россия – Африка», который состоялся 24 октября 2019 года в Сочи, придал мощный импульс всестороннему развитию отношений России со странами африканского континента.

Олег Матыцин указал на важность продвижения взаимовыгодных инициатив на международной арене. «Фонд ЮНЕСКО для искоренения допинга в спорте, особенно в контексте пандемии, должен стать эффективным механизмом оказания помощи и поддержки государствам в борьбе с допингом. Россия готова оказывать необходимое содействие африканским коллегам в подаче заявок в этот фонд», – сказал Министр.

Олег Матыцин отметил необходимость усиления совместной российско-африканской работы в сфере студенческого и массового спорта, по линии спортивных вузов и совместных волонтёрских программ, обмена опытом в области антидопингового обеспечения.

В этот же день в рамках встреч Олега Матыцина с Министром спорта Сенегала Матаром Ба и Министром по делам молодёжи и спорта Республики Мали Муссой Аг Аттайе состоялось подписание межведомственных Меморандумов о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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