О. Алексеев посетил Марксовский район Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании районного актива и осмотрел крестьянско-фермерское хозяйство.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Марксовский район.

Сенатор принял участие в заседании районного актива. Основной темой мероприятия стало подведение итогов социально-экономического развития Марксовского района за 2020 г. и задачи на текущий год. Отчетный доклад представил глава района Дмитрий Романов.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Олег Алексеев принял участие в работе районного актива

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Олег Алексеев принял участие в работе районного актива

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Олег Алексеев принял участие в работе районного актива

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Олег Алексеев

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Олег Алексеев в своем выступлении рассказал о работе Комитета СФ, законотворческой деятельности. В частности, он сообщил о законе, касающемся обеспечения бесплатным питанием школьников младших классов. Парламентарий также проинформировал об изменениях, которые были внесены в федеральные законы «О земле», «О развитии сельского хозяйства», «О ветеринарии», «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования».

Сенатор отметил, что Марксовский район — один из крупных в Саратовской области. По его словам, несмотря на сложности прошедшего года, можно отметить ряд достижений.

Впервые за последние 20 лет аграрии собрали рекордный урожай — свыше 200 тысяч тонн зерна, район по‑прежнему является лидером по производству молока в области — произведено свыше 78 тысяч тонн

«Впервые за последние 20 лет аграрии собрали рекордный урожай — свыше 200 тысяч тонн зерна, район по‑прежнему является лидером по производству молока в области — произведено свыше 78 тысяч тонн. Отмечается рост средней заработной платы практически во всех отраслях экономики. Проект «Хлебная пристань» победил во всероссийском конкурсе среди малых городов», — подчеркнул Олег Алексеев.

В ходе поездки сенатор также посетил крестьянско-фермерское хозяйство и приют для бездомных животных. Хозяйство занимается растениеводством и животноводством, входя в тройку лидеров в Марксовском районе.

«Крепкое крестьянско-фермерское хозяйство, которым руководит Валентина Анохина, постоянно помогает решать проблемы в муниципальном округе, поддерживает своих работников, приобретает им дома», — отметил Олег Алексеев.

В приюте, организованном благотворительным фондом, содержатся почти 130 собак. В качестве подарка сенатор привез два мешка сухого корма.

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