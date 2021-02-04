Павел Сорокин: «Обеспечение Дальнего Востока нефтепродуктами восстановлено в полном объёме»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 февраля. – Обеспечение регионов Дальнего Востока нефтепродуктами восстановлено в полном объёме и причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется, сообщил журналистам Павел Сорокин.

В Дальневосточном федеральном округе в связи с ремонтными процедурами приостанавливался выпуск нефтепродуктов Хабаровским НПЗ.

«Ситуация на текущий момент стабилизировалась с точки зрения производства и подвоза топлива. Работа НПЗ восстановлена и он выходит на плановые объёмы производства, в ближайшее время достигнет полной загрузки. Кроме того, подходит дополнительный ресурс нефтепродуктов с других заводов, который отгружается на заправки. К большей части заправок ресурс подвозится, но имеет место и ажиотажный спрос, также наблюдается ряд случаев спекуляции на данной теме, перепродажи бензина. Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объёме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется», – сказал Павел Сорокин.

Как сообщил заместитель Министра, чтобы избежать перебоев с поставкой нефтепродуктов на Дальнем Востоке на время ремонта НПЗ был принят ряд мер. В частности, была проведена работа с Росрезервом для обеспечения дополнительных поставок топлива в регион. С компаниями-владельцами НПЗ в регионах Сибири была достигнута договорённость, и они предоставили дополнительные объём топлива, которые были выкуплены компанией ННК. Часть из них уже поставлена на АЗС Дальнего Востока, часть находится в пути. Всего было закуплено 40 тысяч тонн дополнительного объёма топлива. Возникали определённые трудности в связи с погодными условиями, которые повлияли на время доставки топлива.

«Мы продолжаем в ежедневном режиме мониторить и следить за тем, где находятся поезда с дополнительным ресурсом, как восстанавливается работа завода, и в случае необходимости также будем принимать дополнительные меры. На текущий момент поездам с нефтепродуктами обеспечен со стороны РЖД «зелёный свет», они едут в приоритетном порядке для того, чтобы сократить срок. Несмотря на то, что завод работает в полном режиме, этот дополнительный ресурс всё равно будет доставлен для того, чтобы пополнить запасы и убрать ажиотаж», – прокомментировал Павел Сорокин.

20.03.2020

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