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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Главное04.02.2021 08:21

Протон-ПМ наращивает количество испытаний газотурбинных установок

В 2020 году компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») испытала 147 газотурбинных двигателей наземного применения, в том числе 34 — мощностью 25 МВт, 73 — ГТУ-16, 19 — ГТУ-12 и 21 — ГТУ-10. Сопоставимый объём запланирован и на этот год. В 2019-м Протон-ПМ подтвердил работоспособность 135 ГТУ, а годом ранее — 112 установок. Двигатели испытываются в интересах пермских предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации и предназначены для объектов газотранспортных, газодобывающих и энергетических компаний России.

Пропускную способность комплекса планируется увеличить за счёт приобретения дополнительного оборудования, в числе которого устройство плазменного зажигания, блок управления стартёром, измеритель крутящего момента и другие. На предприятии также намерены изготовить второй адаптер и ещё один комплект переходных насадков. В условиях серийных испытаний это позволит проводить снятие характеристик одного двигателя и одновременно работать с другим, сократив тем самым время подготовительных операций.

«Изготовление комплектующих и испытания газотурбинной техники — это традиционное для нашего предприятия направление диверсификации, — отмечает заместитель директора Протон-ПМ по коммерческой деятельности Валерий Голдобин. — Сегодня наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объёмов выпускаемой продукции и услуг, которые мы оказываем компаниям ОДК, и мы предпринимаем все усилия, чтобы не сдерживать рост производства наших партнёров по пермской газотурбинной кооперации.

И.о. директора программы промышленных двигателей «ОДК — Пермские моторы» Вадим Митрофанов подчёркивает, что Протон-ПМ зарекомендовал себя как надёжный партнёр по испытаниям наземных двигателей, и высоко оценивает усилия коллег, которые стремятся увеличить пропускную способность комплекса. По его мнению, это поможет обеспечить ритмичность процесса производства и испытаний ГТУ.

Перспективы испытательного комплекса Протон-ПМ связаны с организацией испытаний двигателя с малоэмиссионной камерой сгорания разработки «ОДК — Авиадвигатель». С этой целью в 2021-м — начале 2022 года планируется завершить проектирование отдельных стендовых систем, изготовить их, смонтировать и провести пусконаладочные работы. Применение новой камеры сгорания, которой будут оснащаться объекты Газпрома, позволит сократить вредные выбросы в атмосферу.

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