Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#РАН#Росгидромет#Главное#Совет по космосу04.02.2021 17:36

Совет по космосу РАН об изучении России из космоса

В среду, 3 февраля 2021 года, в Российской академии наук состоялось совместное заседание Совета РАН по космосу с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидрометом). Предметом обсуждения стали вопросы мониторинга и изучения территории России, геофизических сред с помощью космических аппаратов.

С приветственным словом к участникам заседания обратились президент РАН Александр Сергеев и глава Росгидромета Игорь Шумаков.

«РАН и Росгидромет связывает долгая и очень успешная история сотрудничества, в том числе в исследованиях Земли космическими средствами. В ближайшее время мы планируем подписать новое соглашение о сотрудничестве, которое будет учитывать всё больший масштаб наземных и спутниковых исследований в области гидрометеорологии, обычной и космической погоды, динамики климата», — отметил президент РАН Александр Сергеев.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, отметил, что Федеральная космическая программа России 2016–2025 гг. предусматривает создание целого ряда систем космического наблюдения Земли в интересах решения задач по гидрометеорологии, прогнозировании опасных природных явлений, мониторинга состояния окружающей среды. Росгидромет на основе обработки этих данных регулярно готовит информацию, которую направляет в различные органы государственной власти — Минобороны, МЧС, ФСБ и другие.

Во время заседания прозвучали доклады представителей Росгидромета. Сергей Тасенко (начальник управления Росгидромета), Василий Асмус (директор НИЦ «Планета») и Александр Макаров (директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института) рассказали об актуальных проблемах мониторинга Арктики, создании спутниковой группировки комплексного мониторинга окружающей среды. Представители ведущих институтов РАН: океанологии (член-корреспондент РАН Петр Завьялов), физики атмосферы (академик РАН Игорь Мохов), космических исследований (доктор технических наук Сергей Барталев), географии (доктор технических наук Александр Медведев) — поделились своим видением уже достигнутых результатов и новых возможностей, которые представляют исследования из космоса.

Представленные доклады наглядно показали, что прикладные космические проекты и проекты для фундаментальных исследований по тематике наблюдений Земли и окружающего ее пространства тесно связаны. В фундаментальных проектах исследователи получают новые знания, разрабатывают новые методы наблюдений, и эти наработки затем можно использованы в интересах конкретных потребителей. Комплексный долговременный мониторинг Земли создает и уникальный научный продукт — длительные ряды наблюдений, которые можно использовать для продолжения исследований. Например, благодаря накопленным спутниковым данным сегодня можно количественно оценивать не только площади, которые занимают леса, но и их способность поглощать углекислый газ и выделять кислород.

Эти работы имеют прикладное значение в свете международных соглашений по климату, которые вступят в силу в ближайшее время. И это лишь один пример исследований, о которых говорилось на Совете. При этом практически во всех выступлениях звучала озабоченность недостатком российских спутниковых данных. Подавляющее большинство результатов получено с использованием зарубежной открытой информации. Отечественная спутниковая группировка восстанавливается, но не так быстро. В ходе дискуссии ученые сделали выводы о том, в каком направлении должны развиваться космические технологии для решения задач, стоящих перед их коллективами.

Кроме этого, возникают новые задачи. Сегодня важна не только земная, но и космическая погода. Один из главных совместных космических проектов Академии наук и Росгидромета — «Ионозонд», включающий четыре спутника для мониторинга ионосферы и один спутник для мониторинга Солнца. Он, во многом продолжает исследования, начатые в 1990-ые годы в проекте ИНТЕРБОЛ. В настоящее время ведущие институты РАН изготавливают основную целевую аппаратуру для этого проекта. О задачах проекта и его статусе в ходе заседания Совета РАН по космосу рассказал генеральный директор ВНИИЭМ Леонид Макриденко.

Итоги совещания подвел вице-президент РАН, академик РАН Валерий Бондур. Ученый рассказал о том, как будут взаимодействовать в дальнейшем РАН и Росгидромет. Валерий Григорьевич также выразил надежду, что на ближайшем заседании президиума РАН будут рассмотрены детали нового соглашения между двумя организациями.

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