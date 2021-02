Сотрудничество играет важную роль в сокращении различий в траекториях восстановления экономики стран Ближнего Востока и Центральной Азии

Сохраняется значительная неопределенность Риски остаются высокими. Возобновление заболеваемости может задержать восстановление экономики в отсутствие вакцин и возможностей выбора политики. Дополнительные трудности могут создать новые мутации вируса. Дальнейшие потребности в расходах могут усилить опасения относительно устойчивости долговой ситуации в некоторых странах, особенно если резкий рост глобальных премий за риск или более серьезное, чем ожидается, повышение мировых процентных ставок приведет к ужесточению финансовых условий и росту рисков пролонгации кредитов. Наконец, задержки или неэффективность распределения вакцин в сочетании с повышением уязвимости могут привести к возобновлению социальных волнений. Ограниченные возможности выбора политики Хотя наличие вакцин вселяет надежду, путь предстоит долгий и извилистый. Вкраткосрочной перспективе самой приоритетной задачей остается обеспечение систем здравоохранения достаточными ресурсами, в том числе финансирование закупок и распределения вакцин, а также продолжение инвестирования в тестирование, методы лечения и средства индивидуальной защиты. Здоровье людей будет иметь критически важное значение для закрепления восстановления экономики. Поддержание баланса между поддержкой восстановления экономики и сохранением устойчивости долговой ситуации будет трудной задачей для региона, учитывая ограниченность бюджетных возможностей (в 2020 году сальдо бюджета ухудшилось более чем на 5 процентных пунктов ВВП в трети стран) и необходимость возобновления консолидации во многих странах в2021 году. Если возобновление заболеваемости поставит под угрозу восстановление экономики, страны, которые располагают некоторыми бюджетными возможностями (например, Казахстан и Катар), могут усилить временную поддержку за счет предоставления помощи уязвимым домашним хозяйствам и жизнеспособным компаниям, пока вакцины не станут широко доступны. Странам, располагающим ограниченными бюджетными возможностями или не имеющим таковых, у которых отношение долга к ВВП в 2020 году составило в среднем 72 процента (увеличилось на 11 процентных пунктов), следует поддерживать или перераспределять расходы в пользу адресных мер снаибольшим социальным и экономическим воздействием, например, приоритетных расходов на здравоохранение, инвестиций в молодежные программы и повышение квалификации трудовых ресурсов. С учетом ограниченности бюджетных возможностей, в целях поддержки спроса денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной, если инфляция ивнешнеэкономическая устойчивость не подвержены риску. В странах сгибким валютным курсом обменный курс при необходимости должен по-прежнему выступать в качестве буфера. Сотрудничество играет важную роль в сокращении различий Сотрудничество на международном и региональном уровнях имеет важное значение в мире, которому грозит неравномерное восстановление экономики ив котором у одних есть вакцины, а у других нет. Повышение прозрачности вотношении контрактов на поставки вакцин может обеспечить равные условия доступа к ним. Поддержка более бедных стран и государств, находящихся внеустойчивой ситуации или условиях конфликта, в целях обеспечения равного доступа имеет критически важное значение, также какнеобходимость поддержки финансирования инициативы COVAX. Региональная координация будет содействовать перераспределению избытка вакцин из стран, сформировавших излишние запасы (в том числе за счет внутренних производственных мощностей), в страны с недостаточным запасом. Приоритет следует отдавать уязвимым и пострадавшим от конфликтов странам в целях предотвращения дополнительных гуманитарных трагедий. МВФ, который в прошлом году предоставил региону существенное финансирование (17,3 млрд долларов США), готов продолжить оказывать странам содействие в преодолении кризиса и переходе к восстановлению засчет финансирования, технической помощи и рекомендаций по экономической политике. Ускорение восстановления экономики Несмотря на то что многое еще предстоит сделать для преодоления текущего кризиса, регион параллельно с этим также должен оперативно перейти к обеспечению устойчивого, стабильного и всеобъемлющего подъема после пандемии. Для этого требуется урегулировать неравномерное воздействие кризиса на рынок труда и пресечь рост неравенства, укрепить систему социальной защиты, урегулировать последствия кризиса (в частности, чрезмерную задолженность), реформировать государственные предприятия и сократить участие государства в экономике, а также бороться с коррупцией. Чтобы ускорить восстановление и избежать потери целого десятилетия, уже сейчас необходимо начать работу над привлечением качественных инвестиций в экологичную инфраструктуру и цифровизацию. ***** Джихад Азур — директор Департамента стран Ближнего Востока иЦентральной Азии в Международном валютном фонде, где он курирует работу Фонда на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Азии ина Кавказе. Г-н Азур был министром финансов Ливана в 2005–2008 годах, когда он занимался координацией проведения важных реформ, включая модернизацию налоговой и таможенной систем страны. До и после работы на посту министра финансов он занимал различные должности в компаниях частного сектора, в том числе McKinsey и Booz and Co., где был вице-президентом и старшим исполнительным советником. До поступления на работу в МВФ в марте 2017 года, он был управляющим партнером в инвестиционной фирме Inventis Partners. Г-н Азур имеет степень доктора наук по международным финансам и научную степень по международной экономике и финансам, полученные в Институте политических исследований в Париже. Он также занимался исследованием стран с формирующимся рынком и их интеграции в мировую экономику в постдокторантуре в Гарварде. Г-н Азур — автор нескольких книг и статей по экономическим и финансовым вопросам и имеет богатый опыт преподавательской работы.

