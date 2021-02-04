Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ04.02.2021 13:02

Спутники ДЗЗ следят за чрезвычайными ситуациями на Земле

Спутники дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжают оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций. В период с 28 января по 4 февраля 2021 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме более 796 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 125 тысяч квадратных километров.

Так, за эту неделю проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Сход лавины на Военно-Грузинской дороге;

ледовые переправы в регионах Российской Федерации;

последствия схода селей в Республике Дагестан;

угроза подтопления в Республике Хакасия;

разлив нефтепродуктов в Ненецком автономном округе;

угроза подтопления в Иркутской области;

угроза образования заторов и ледовой обстановки в Московской области.

В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам проведен мониторинг последствий землетрясения в Индонезии и урагана в Эсватини. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка извержения вулкана Этна в Италии и снежных заносов в Ульяновской области и Республике Чувашия.

Госкорпорация «Роскосмос» и компания «Российские космические системы» поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и выполнения космического мониторинга пострадавших территорий.

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