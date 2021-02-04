С. Митин: Надо существенно снизить зависимость отечественных аграриев от зарубежного селекционно-генетического материала

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании межведомственного совета при Минобрнауки России.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в заседании межведомственного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ по вопросам создания селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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Как рассказал сенатор, в ходе заседания 17 различных научных организаций страны представили свои заявки на создание и развитие селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров. Подобный отбор заявок на реализацию проектов проходит в третий раз. Ранее, в 2019 и 2020 гг. были утверждены к реализации конкурсные заявки по созданию 33 центров в 24 субъектах Федерации по 12 направлениям селекции и семеноводства. В текущем году создание центров планируется осуществить в рамках нового национального проекта «Наука и университеты».

«Основная цель нашей общей работы – существенно снизить зависимость отечественных аграриев от зарубежного селекционно-генетического материала. Для реализации этой государственной цели определен перечень мероприятий. Одними из наиболее перспективных из них считаю создание не менее 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров по результатам открытого конкурсного отбора», — отметил в ходе заседания Сергей Митин.

Усилиями профильного Министерства в рамках национального проекта предусмотрена грантовая государственная поддержка семеноводческих центров в размере 3,5 млрд руб. «В рамках бюджета Минобрнауки предусмотрено с 2021 года выделение средств в общем объеме не менее полутора миллиардов рублей на обновление парка сельскохозяйственной техники научных организаций», — сказал парламентарий.

Однако, несмотря на принимаемые меры, утвержденные и реализуемые проекты в рамках подпрограмм по картофелю, сахарной свекле, доля семян иностранной селекции в общем высеве продолжает расти.

В связи с резким ростом импорта инкубационных яиц кур в мае прошлого года была утверждена соответствующая подпрограмма. На сегодняшний день в рамках проекта подпрограммы создан и зарегистрирован отечественный кросс (порода) мясных кур бройлерного типа, что дало возможность по итогам 2020 г. обеспечить импортозамещение одного процента российского рынка мяса птицы.

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