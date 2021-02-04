С. Перминов в ходе приема граждан обсудил вопросы, касающиеся регионального здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в регионе.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Сергей Перминов ПерминовСергей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области в рамках региональной недели провел прием граждан. Мероприятие состоялось в режиме видео-конференц-связи.

Жителем Гатчинского района Ленинградской области был задан вопрос о возможности обеспечения сельского населения лекарственными препаратами и медицинской помощью посредством организации передвижных аптечных и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Вопрос о передвижной торговле и даже дистанционной доставке лекарств рассматривается на федеральном уровне. Думаю, что в течение весенней сессии парламента в 2021 году нормативное решение будет найдено, то есть, будут внесены изменения на уровне федерального регулирования и на уровне подзаконных актов Министерства здравоохранения. Решение не принимается быстро, поскольку есть риски по обороту лекарств в таких форматах, которые требуют детальной оценки», — прокомментировал Сергей Перминов.

Обратившиеся к сенатору жители поставили также вопросы о режиме работы Сиверской районной больницы и ее поликлиники. Представитель региона в СФ пояснил, что вопрос режима работы медицинских учреждений рассматривался на совещании под председательством губернатора Ленинградской области на текущей неделе. Предполагается, что объекты вернутся к обычной работе, как только снизится угроза заражения коронавирусной инфекцией.

Сергею Перминову были также адресованы просьбы о реновации и создании новых объектов здравоохранения, закупки для них дополнительного оборудования, а также о привлечении дополнительного числа специалистов для оказания медицинских услуг населению.

Регион продолжает предлагать для медицинских работников условия, которые притягивают дополнительное число подготовленных специалистов

«Регион продолжает предлагать для медицинских работников условия, которые притягивают дополнительное число подготовленных специалистов», — отметил сенатор.

Жительница города Гатчины обратилась к представителю региона в СФ по вопросу возможности увеличения срока льготы по лекарственному обеспечению для детей до 6 лет, а для детей из многодетных семей – до 9 лет.

«Здоровье детей – приоритет номер один. Для реализации предложения потребуется внесение изменений в Социальный кодекс Ленинградской области, а для начала — выработка понимания по финансированию данных изменений для каждой категории детей, ведь вопрос актуален для всего субъекта Федерации», — подчеркнул сенатор.

Он обратился с просьбой к депутатам Законодательного собрания региона рассмотреть возможность решения, исходя из существующих финансовых возможностей субъекта РФ.

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