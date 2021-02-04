Т. Гигель: Молодые активисты Республики Алтай способствуют реализации государственных проектов и программ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в молодежном фестивале зимних забав «SNOWFEST» в Майминском районе республики.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки по региону приняла участие в фестивале зимних забав «SNOWFEST», который прошел в преддверии Дня зимних видов спорта в России на территории Майминского района республики.

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Участниками мероприятия стали студенты медицинского, политехнического, аграрного, педагогического колледжей из столицы Республики, а также Горно-Алтайского государственного университета – молодые активисты.

Татьяна Гигель считает очень важным, что участники молодежного волонтерского движения хотят быть полезными и нужными людям. По словам сенатора, они продолжают выполнять волонтерскую работу, в том числе рассказывая землякам о важности вакцинации против коронавирусной инфекции.

Татьяна Гигель приняла участие в молодежном фестивале зимних забав «SNOWFEST» в Майминском районе республики

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Татьяна Гигель приняла участие в молодежном фестивале зимних забав «SNOWFEST» в Майминском районе республики

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Татьяна Гигель приняла участие в молодежном фестивале зимних забав «SNOWFEST» в Майминском районе республики

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Татьяна Гигель приняла участие в молодежном фестивале зимних забав «SNOWFEST» в Майминском районе республики

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Татьяна Гигель приняла участие в молодежном фестивале зимних забав «SNOWFEST» в Майминском районе республики

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Татьяна Гигель приняла участие в молодежном фестивале зимних забав «SNOWFEST» в Майминском районе республики

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Татьяна Гигель приняла участие в молодежном фестивале зимних забав «SNOWFEST» в Майминском районе республики

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Татьяна Гигель приняла участие в молодежном фестивале зимних забав «SNOWFEST» в Майминском районе республики

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Татьяна Гигель приняла участие в молодежном фестивале зимних забав «SNOWFEST» в Майминском районе республики

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«Молодежь активно включилась в популяризацию зимних видов спорта, участвуя в организации и проведении фестиваля зимних забав, где можно было попробовать свои силы в скоростном спуске на сноубордах, покататься на горных лыжах, стать участником веселых стартов на тюбингах, перетягивании каната и в других видах фестивальной программы», – подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что Республика Алтай — интересный туристический регион с уникальными природными ландшафтами и экологически чистыми продуктами.

Татьяна Гигель считает, что организация и проведение зимних фестивалей с участием молодежи будет способствовать росту туристической привлекательности Республики Алтай не только летом, но и в зимнее время года.

MIL OSI