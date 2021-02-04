Э. Исаков: Медицинские работники и волонтеры Югры оказывают неоценимую помощь больным коронавирусной инфекцией

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в волонтерской деятельности в Югре.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ходе рабочей поездки в регион посетил Пионерскую больницу Советского района.

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Сенатор вручил сладкие гостинцы медперсоналу, работающему «в красной зоне» и провел встречу с главным врачом Пионерской районной больницы Маей Берднидцкой. По ее словам, в настоящее время на территории Пионерского куста, а это пять городских и сельских поселений, около шестидесяти пациентов, инфицированных COVID-19. Таких пациентов больница обеспечивает необходимыми лекарствами совершенно бесплатно. Не менее двух раз за время болезни тем, кто находится на домашнем лечении, медсестры лично привозят необходимые лекарственные препараты.

По словам Эдуарда Исакова, такая организация работы с пациентами в период пандемии имеет важное значение. «Заболевшие люди окружены заботой медперсонала, им не нужно ходить в аптеку за лекарствами, они находятся под контролем в домашних условиях», — отметил парламентарий.

Эдуард Исаков вместе с одной из медсестер развозил лекарственные препараты пациентам в поселках Пионерский, Малиновский, Алябьевский.

Эдуард Исаков принял участие в волонтерской деятельности в Югре

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Эдуард Исаков принял участие в волонтерской деятельности в Югре

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Эдуард Исаков принял участие в волонтерской деятельности в Югре

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«Я стал свидетелем доброжелательного и внимательного отношения со стороны медперсонала, людей, которые при необходимости готовы идти в «красную зону», ехать к больным коронавирусом в сильнейшие морозы, чтобы привезти необходимые лекарства. Это особенно необходимо в отдаленных районах и поселках», — утверждает сенатор.

По словам Эдуарда Исакова, он не впервые занимался волонтерской деятельностью и считает возможным продолжить эту традицию.

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