Андрей Максимов: «Сертификат – это понимание, на каких объектах генерации выработана электроэнергия»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 5 февраля. – Минэнерго рассчитывает, что законопроект по обращению низкоуглеродных сертификатов в России будет внесён в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

«Проект внесён в Правительство Российской Федерации. Мы надеемся, что он в весеннюю сессию попадёт в Государственную Думу, потому что есть понимание, что этим нужно заниматься, вопрос в деталях», – сказал Андрей Максимов.

По его словам, система обращения сертификатов в России будет в полной мере отвечать международным стандартам.

Низкоуглеродный сертификат – это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной энергии или возобновляемых источников (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции или другие типы), то есть сертификат будет подтверждать, что электростанция произвела определенный объём экологичной электроэнергии. Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций.

«Сертификат включает информацию, на каких объектах генерации выработана электроэнергия. Если потребителям это будет для каких-то целей важно, они могут приобретать себе сертификаты с тех объектов генерации, которые им интересны. Хотят, например, поддерживать «солнце», могут приобретать сертификаты по выработке на основе солнечной энергии», – пояснил Андрей Максимов.

Введение и обращение на рынке сертификатов будет стимулировать производство электроэнергии наиболее экологичными типами электростанций, поспособствует снижению выбросов углерода при выработке электроэнергии.

Потребителю энергии покупка сертификата даст право позиционировать представленные им товары или услуги как произведённые с помощью низкоуглеродной энергии, что может стать важным конкурентным преимуществом.

Кроме того, сертификаты позволят их владельцам подтвердить выполнение международных требований по потреблению низкоуглеродной электроэнергии. В перспективе рассматривается возможность организации взаимного признания сертификатов для их обращения на зарубежных рынках, в том числе в странах-членах ЕС. Если будут реализованы планы различных стран по взиманию дополнительных пошлин или сборов с товаров с высоким углеродным следом, сертификаты, подтверждающие использование низкоуглеродной энергии в производстве, помогут избежать таких сборов либо снизить их размер.

05.02.2021

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