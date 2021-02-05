А. Башкин провел прием граждан совместно с уполномоченным по правам человека в Астраханской области А. Спицыным

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе встречи обсуждались вопросы лекарственного обеспечения, качества оказания коммунальных услуг, социальной помощи.

В рамках работы в своем регионе председатель подкомитета по административному праву Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области провел совместно с уполномоченным по правам человека в Астраханской области Андреем Спицыным прием граждан.

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В ходе общения жительницы Астрахани обратились по поводу сокращения количества общественных муниципальных бань. Проблема неработающих более полугода бань является острой для многих жителей областного центра потому, что они проживают в помещениях, где нет горячего водоснабжения.

По словам Александра Башкина, прозвучали вопросы по лекарственному обеспечению. Одна из посетительниц рассказала, что её ребенку-инвалиду нужен препарат, который должен выдаваться по рецепту в аптеках бесплатно. Лекарство, необходимое ребенку, входит в перечень жизненно важных препаратов, но женщина вынуждена покупать его за собственные средства. Сенатор и уполномоченный по правам человека приняли решение провести проверку по этому факту и оказать помощь заявительнице и людям, оказавшимся в аналогичной ситуации.

Александр Башкин провел совместно с уполномоченным по правам человека в Астраханской области Андреем Спицыным прием граждан

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Александр Башкин провел совместно с уполномоченным по правам человека в Астраханской области Андреем Спицыным прием граждан

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Александр Башкин провел совместно с уполномоченным по правам человека в Астраханской области Андреем Спицыным прием граждан

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Александр Башкин провел совместно с уполномоченным по правам человека в Астраханской области Андреем Спицыным прием граждан

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В этот же день были обращения по земельным вопросам, много обращений, связанных с качеством оказания коммунальных услуг и социальной помощью. Большинство обратившихся на прием людей оставили письменные заявления, которые будут рассмотрены в установленном порядке.

«Все вопросы взяты нами на контроль. По окончании встречи мы с Андреем Спицыным договорились о механизме взаимной координации в выполнении взятых на себя обязательств по решению проблем граждан», — отметил Александр Башкин.

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