А. Клишас: Говорить о введении в России института «судебного финансирования» пока преждевременно

Source: Russia – Council of the Federation

По мнению сенатора, подобные вопросы нельзя рассматривать в отрыве от особенностей российского правопорядка.

На данном этапе говорить о введении в России института «судебного финансирования» и внесении изменений в действующее законодательство пока преждевременно. Об этом заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

«Данный институт весьма широко закрепился за рубежом, особенно сильное развитие он получил в таких странах как США, Англия, Германия. С каждым годом его популярность растет. В своей работе мы часто рассматриваем возможности использования успешного зарубежного опыта, того или иного правового механизма, который способствует обеспечению дополнительных гарантий реализации прав для наших граждан», — отметил Андрей Клишас.

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При этом подобные вопросы нельзя рассматривать в отрыве от особенностей российского правопорядка, в частности, от основ, принципов и практики российского судопроизводства, обратил внимание парламентарий.

«Профильным Комитетом СФ было принято решение, в соответствии с которым определяется круг экспертов для дальнейшего предметного обсуждения необходимости введения в России института «судебного финансирования», по итогам которого Комитет сформирует свою итоговую позицию относительно возможности реализации данного вопроса», — указал сенатор.

В ноябре 2020 года Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству провел «круглый стол» на тему «Институт финансирования судебных расходов третьими лицами». На мероприятии были рассмотрены концептуальные вопросы института финансирования судебного разбирательства, а также опыт его правового регулирования в зарубежных правопорядках. В ходе мероприятия выступило большое количество экспертов, практиков. Были заслушаны различные мнения относительно необходимости законодательного закрепления подобного механизма. Рядом экспертов были представлены предложения по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации.

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