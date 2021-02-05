А. Майоров: Задача локализации производства детского питания для детей раннего возраста будет решена уже в следующем году

Source: Russia – Council of the Federation

Реализация ряда проектов позволит в значительной степени решить задачу самообеспеченности страны специализированными продуктами для питания детей раннего возраста, отметил сенатор.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках парламентского контроля активно взаимодействует с Правительством России, Министерством сельского хозяйства РФ, участниками рынка по созданию условий для решения задачи импортозамещения специализированных продуктов для детского питания и ингредиентов для их производства в Российской Федерации. Об этом проинформировал глава Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор напомнил, что принято соответствующее Обращение Совета Федерации к Правительству РФ. В указанном обращении сенаторы просят разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 80 проц. рынка специализированных продуктов для детского питания, прежде всего сухих адаптированных молочных смесей, за счет продуктов отечественного производства.

Алексей Майоров отметил, что в целях реализации Постановления Комитет СФ организовал конструктивное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

По результатам совместной работы был разработан и в декабре 2019 г. утвержден План мероприятий («дорожная карта) по созданию в Российской Федерации производств сухих адаптированных молочных смесей (заменителей женского молока) и компонентов, который включает в себя меры государственной поддержки, таможенно-тарифного и налогового регулирования, поддержки в сфере торговли. В настоящее время эта «дорожная карта» активно реализуется и ряд задач уже решен.

Так, выделяются льготные краткосрочные кредиты на приобретение молока-сырья для производства сухих молочных продуктов, а также льготные инвестиционные кредиты на цели строительства, реконструкции и модернизации объектов (цехов) по производству с ингредиентов и смесей из них для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста и приобретения оборудования для них.

По словам Алексея Майорова, в настоящее время решен вопрос ввоза на территорию России из «санкционных» стран одного из важнейших компонентов для производства детских смесей – сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90 проц. Разрешение на ввоз отдельных партий этой продукции выдается Минсельхозом России, и такой порядок будет действовать до организации достаточных объемов выпуска данного компонента на российских предприятиях. «Сроки реализации и выхода на проектную мощность отечественных проектов по производству этого вида продукции запланированы на 2022–2023 годы», — отметил сенатор.

Также реализуются инвестиционные проекты по созданию в Российской Федерации мощностей по производству сухих адаптированных молочных смесей для детей раннего возраста (заменителей женского молока).

Глава Комитета СФ обратил внимание, что с 2020 г. ведется модернизация производственных мощностей ряда предприятий, по итогам которой объем выпуска готовой продукции составит более 15 тыс. тонн. Завершение работ по модернизации запланировано на вторую половину 2022 г. Одна из специализированных компаний в сентябре 2020 г. официально объявила о плане по строительству фабрики по производству молочной основы для сухих молочных смесей для детей раннего возраста в Вологодской области. Указанный проект планируется завершить в декабре 2022 г. При выходе на проектную мощность объем выпуска готовой продукции составит около 20 тыс. тонн в год.

«Реализация этих проектов позволит в значительной степени решить задачу самообеспеченности страны специализированными продуктами для питания детей раннего возраста», — уверен Алексей Майоров.

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