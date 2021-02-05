А. Шевченко совершил рабочие поездки в районы Оренбургской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил учреждения социальной инфраструктуры и провел встречи с жителями районов.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области совершил рабочие поездки в Александровский, Шарлыкский и Красногвардейский районы Оренбургской области, где встретился волонтерами – активными участниками акции «Мы Вместе».

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«Высоко оцениваю помощь, которую оказывали волонтеры в период пандемии медикам, сотрудникам социальных учреждений и тем, кто остался один в столь сложный период. Рад, что акция «Мы Вместе» объединила активную, неравнодушную молодежь, направила их энергию в нужное русло и сейчас продолжает работать на благо общества», — подчеркнул Андрей Шевченко.

Парламентарий обсудил с представителями молодежных объединений недавно принятый закон о молодежной политике, вопросы патриотического воспитания, меры по поддержке молодых семей, особенно в части обеспечения жильем. Наиболее отличившиеся участники волонтерского движения получили памятные подарки от сенатора.

Андрей Шевченко совершил рабочие поездки в районы Оренбургской области

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Андрей Шевченко совершил рабочие поездки в районы Оренбургской области

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Андрей Шевченко совершил рабочие поездки в районы Оренбургской области

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Андрей Шевченко совершил рабочие поездки в районы Оренбургской области

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Андрей Шевченко совершил рабочие поездки в районы Оренбургской области

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Андрей Шевченко совершил рабочие поездки в районы Оренбургской области

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Андрей Шевченко совершил рабочие поездки в районы Оренбургской области

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Андрей Шевченко совершил рабочие поездки в районы Оренбургской области

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Андрей Шевченко совершил рабочие поездки в районы Оренбургской области

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Андрей Шевченко совершил рабочие поездки в районы Оренбургской области

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Андрей Шевченко вместе с главой Александровского района осмотрел недавно открывшийся фельдшерско-акушерский пункт в с. Яфарово, построенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». С руководством ФАПа состоялся заинтересованный разговор о планах работы медицинского учреждения и запланированном открытии еще нескольких таких пунктов, о молодых специалистах-медиках, которые сейчас заканчивают обучение по целевому направлению в Медицинской академии.

В Шарлыкском районе парламентарий посетил старейшую в районе среднюю общеобразовательную школу, которая была открыта еще в XIX веке как церковно-приходская, пообщался с педагогами и учениками. В беседе с руководством и активом района он поддержал инициативу по строительству новой школы на 550 мест.

В Красногвардейском районе сенатор обсудил с местным руководством вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Жителей, пришедших на встречу с сенатором, интересовали также программы поддержки приобретения и строительства жилья в сельских поселениях, вопросы финансирования малокомплектных школ, работа ресурсного центра по поддержке добровольчества, который призван сформировать эффективную систему поддержки добровольческой деятельности на местах.

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