Б. Жамсуев провел прием граждан в регионе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил вопросы экономического и культурного развития субъекта РФ.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края совершил рабочую поездку в регион, в ходе которой провел встречу с жителями субъекта РФ.

На приеме у сенатора побывали девять человек. В их числе директор Агинского мясокомбината, который поделился перспективами предприятия.

По его словам, предприятие в настоящее время работает на массовую заготовку мяса и оказывает услуги убойного цеха.

Как отметил Баир Жамсуев, мясокомбинат вошел в число резидентов территории опережающего роста, что позволит запустить консервный цех и увеличить штат еще на тринадцать человек.

Корреспондент местной газеты попросил поддержки сенатора в съемке художественного фильма, инициированного федеральной кинокомпанией о Герое Российской Федерации Алдаре Цыденжапове.

Директор Агинского национального краеведческого музея обсудил с представителем региона в СФ организационные вопросы по проведению юбилейных мероприятий в честь 60-летия учреждения.

По итогам встреч Баир Жамсуев выразил свою поддержку и содействие, дал необходимые разъяснения и рекомендации.

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