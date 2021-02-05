В Дакаре открылось второе заседание Президиума 7-й сессии Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 февраля, в Дакаре (Республика Сенегал) открылось второе заседание Президиума 7-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

С приветственной речью к участникам обратились заместитель генерального директора по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО Габриэла Рамос, председатель Президиума Маркос Диас и заместитель председателя Президиума, Министр спорта Республики Сенегал Матар Ба.

В рамках заседания участники обсудили вопросы мониторинга выполнения Конвенции, Практического руководства и Базы последствий, формулы финансирования ВАДА, Фонда по искоренению допинга в спорте.

Президиум одобрил доработанные специальной рабочей группой проекты документов – Практического руководства и Базы последствий. Документы будут вынесены на утверждение в рамках 8-й сессии Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте в октябре 2021 года.

В ходе обсуждения была поддержана инициатива России по созданию типового проекта Фонда по оказанию помощи странам, испытывающим трудности в реализации положений Конвенции.

Решено также, что процесс обсуждения формулы финансирования ВАДА будет проходить в рамках органов Конвенции ЮНЕСКО.

В этот же день в Дакаре состоялись встречи Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с заместителем генерального директора по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО Габриэлой Рамос и членом Международного олимпийского комитета, президентом Олимпийского комитета Республики Сенегал Мамаду Д. Ндиайе.

Пресс-служба Минспорта России

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