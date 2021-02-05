В. Круглый: Совершенствование сферы здравоохранения остается в числе важнейших приоритетов нашего государства

Source: Russia – Council of the Federation

На приеме граждан в Орловской области сенатор обсудил вопросы здравоохранения.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области провел прием граждан в регионе. Вопросы, с которыми жители обратились к парламентарию, касались темы здравоохранения.

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Два заявителя, страдающие хроническими заболеваниями, рассказали, что не всегда могут получить в аптеке выписанные им врачом жизненно необходимые лекарственные средства.

Сенатор отметил, что перебои с поставками препаратов чреваты для больных серьезными осложнениями. «Нередко в основе проблем с лекарственным обеспечением лежат организационные недостатки. Очевидно, что нужно наводить порядок. Необходимо улучшить всю систему обеспечения лекарствами как на региональном, так и на федеральном уровне», — сказал Владимир Круглый. Он подчеркнул, что все обращения по этому вопросу будут проработаны и направлены в профильный департамент региона.

Еще одна орловчанка обратилась к сенатору с проблемой, связанной с оказанием медицинской помощи ее сыну-спортсмену, получившему тяжелую травму на соревнованиях по боксу. После прохождения лечения за рубежом сейчас возникла необходимость его транспортировки в Россию и дальнейшей реабилитации. Владимир Круглый взял организацию этого вопроса под личный контроль.

«Совершенствование сферы здравоохранения остается в числе важнейших приоритетов политики нашего государства», — подчеркнул сенатор по итогам приема граждан.

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