В. Наговицын взял на контроль решение вопроса организации транспортного сообщения в одном из районов Бурятии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел дистанционный прием граждан в Улан-Удэ.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия провел прием граждан. Мероприятие прошло в дистанционном формате.

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По словам сенатора, большинство граждан обратились по вопросам медицинской помощи, получения инвалидности, назначения хирургической операции. Кроме того, Вячеслав Наговицын принял обращение пожилого человека, которого переселили из аварийного жилья, однако качество предоставленной квартиры также неудовлетворительное.

Жительница одного из сельских районов попросила поддержки сенатора в решении вопроса организации автобусного маршрута из села в районный центр.

«Со всеми собеседниками проговорили пути решения поставленных вопросов. В ближайшее время будут подготовлены обращения в соответствующие органы власти. Решение всех проблем будет находиться на сенаторском контроле», — сообщил Вячеслав Наговицын.

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