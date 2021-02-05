Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в регионе.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках работы в регионе провел прием граждан в Вельске. Вместе с сенатором в приеме жителей принял участие главный врач центральной районной больницы Дмитрий Басавин.

Обращения жителей Вельского района в основном касались темы здравоохранения. В том числе, вельчан интересовал вопрос вакцинации коронавируса. В настоящее время на территории региона функционируют двадцать пять пунктов вакцинации, которые оснащены необходимым оборудованием для обеспечения надлежащих условий хранения иммунобиологических препаратов. В одиннадцати пунктах вакцинации организована электронная запись, в остальные можно записаться при обращении в регистратуру, в том числе в Вельской центральной районной больнице.

Виктор Новожилов в рамках работы в регионе провел прием граждан в Вельске

Кроме того, на приеме обсудили и строительство новых школ в районе. Как отметил Виктор Новожилов, в 2021 году будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации школы в деревне Горка Муравьевская. Также было решено оказать помощь местному волонтерскому центру «Мы вместе». Волонтеры центра занимаются доставкой продуктов и лекарств на дом.

Все вопросы, поступившие сенатору в ходе приема, будут внимательно изучены. Необходимые запросы будут направлены в соответствующие структуры федерального и регионального уровня.

«По итогам проведенного приема будет проведена необходимая совместная работа с исполнительными органами власти», — сказал Виктор Новожилов.

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