Дмитрий Чернышенко провёл первое заседание Оргкомитета по подготовке Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 февраля, под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко в режиме ВКС состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, советник Президента Российской Федерации, председатель Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов Александра Левицкая, заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова, президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, руководители федеральных министерств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представители общественных организаций.

Участники заседания обсудили ход подготовки к Играм, в том числе вопросы обеспечения безопасности, визуальный образ и логотип соревнований. Кроме этого, была рассмотрена Концепция наследия Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года, вопросы организации новых возможностей для адаптации в обществе людей с особенностями развития, изменения отношения к ним в нашей стране и мире.

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, принимавший участие в заседании по видеосвязи из Казани, сообщил: «Ровно год назад 11 февраля Президент России Владимир Путин согласовал проведение Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Ранее в нашей стране не проводились подобные соревнования среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Важно оставить наследие Игр, чтобы адаптировать жизнь людей с особенностями развития в спортивной сфере. Также необходимо уделять внимание подготовке специалистов в этой области, налаживать просветительскую деятельность. Наша работа должна быть в поле зрения Комиссии Госсовета по социальной политике. Мы хотим обратить внимание всех губернаторов, как наследие Игр можно использовать в регионах».

В своём выступлении вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в следующем году Россия, Казань станут центром внимания мирового сообщества к решению вопросов поддержки и социальной адаптации людей с особенностями развития: «Нашей стране предоставлено право проведения таких уникальных спортивных соревнований. Это подтверждает открытость России и нашу готовность к созданию необходимых условий для всесторонней поддержки людей с особенностями развития, как на спортивных аренах, так и в повседневной жизни. Такие люди уже победители и мир должен это увидеть, поэтому большое значение мы придаём информационному сопровождению соревнований. Участники Специальной Олимпиады подтверждают, что человек с особенностями способен при поддержке общества максимально адаптироваться к самостоятельной жизни. Наша задача провести Игры на высоком организационном уровне, обеспечив комфорт и безопасность гостей и участников».

Дмитрий Чернышенко также отметил большой опыт Татарстана в организации и успешном проведении крупных международных соревнований, в том числе в Республике подготовлен квалифицированный персонал, успешно реализовано множество волонтёрских проектов, создана соответствующая инфраструктура.

В приветственном слове Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поблагодарил Президента и Правительство России за уникальную возможность проведения Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Казани. Он сообщил, что подготовка к международным соревнованиям ведётся в плановом режиме.

«Мы предложим участникам и гостям превосходные спортивные объекты, отлично развитую инфраструктуру и, безусловно, самое известное наше достояние – гостеприимство и радушие. Мы гарантируем, что Татарстан сделает всё возможное, чтобы провести Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады на самом высоком уровне. Соревнования послужат трамплином к формированию инклюзивной культуры и социальной справедливости, привлекут внимание общества к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными особенностями развития», – отметил Рустам Минниханов.

«Игры в Казани обещают стать значимым международным спортивным и одновременно гуманитарным мероприятием, которое привлечёт мировое сообщество в Казань и сделает так, чтобы об атлетах Специальной Олимпиады узнали во всём мире», – сказала президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер. В ходе своего доклада она представила логотип Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады и анонсировала его презентацию, которая состоится в этот же день в формате проекционного шоу на стенах Казанского Кремля.

«В нашей стране насчитывается 128 тысяч лиц с интеллектуальными нарушениями, занимающихся физической культурой, для которых ежегодно по программе Специальной Олимпиады проводится более 4,9 тысяч физкультурных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней. В настоящее время действуют региональные отделения в 62 регионах России. Наиболее успешная работа по программе Специальной Олимпиады осуществляется в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Свердловской, Челябинской, Владимирской и Смоленской областях», – отметила в своем выступлении заместитель Министра спорта Марина Томилова.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани с 22 по 28 января. В Играх ожидается участие 3023 членов делегаций (атлетов, юнифайд-партнёров, тренеров и официальных лиц) из 107 стран, 1090 почётных гостей, 2000 членов семей и до 1000 представителей средств массовой информации. Программа Игр включает в себя семь видов спорта: горнолыжный спорт, лыжные гонки, фигурное катание, сноуборд, бег на снегоступах, конькобежный спорт (шорт-трек), флорбол.

С 3 по 8 февраля в Казани проходит Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Это тестовые соревнования в преддверии Игр-2022. Их проведение позволит проверить готовность столицы Республики Татарстан к предстоящему международному событию. Кроме того, Спартакиада является отборочным соревнованием для комплектования сборной команды России на Игры-2022.

Наследие Игр-2022 будет включать в себя открытие новых секций и групп по программе Специальной Олимпиады, что позволит к 2025 году привлечь к занятиям физической культурой не менее 200 000 лиц с нарушениями интеллекта. Планируется создать научно-образовательный центр подготовки кадров Специального олимпийского движения. В целом, проведение Игр привлечёт внимание общественности к проблемам людей с ментальными нарушениями, будет способствовать изменению стереотипов и преодолению барьеров, исторически существовавших между обществом и людьми с особенностями умственного развития.

Пресс-служба Минспорта России

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