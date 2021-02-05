Е. Алтабаева провела приём граждан по вопросам медицинского обеспечения жителей Севастополя

Source: Russia – Council of the Federation

Прием прошел в дистанционном формате.

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя совместно с начальником управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Севастополя Анной Островской провела приём граждан в дистанционном режиме.

Приём был посвящен вопросам медицинского обеспечения, работе учреждений здравоохранения, рассказала Екатерина Алтабаева. «Людей волнуют вопросы льготного лекарственного обеспечения и медицинского сопровождения для инвалидов, улучшения жилищных условий для медработников, оплаты труда медицинским сотрудникам, которые работают с пациентами, больными COVID-19. Несколько обращений касались темы онкологии и лечения онкозаболеваний в Севастополе».

По словам сенатора, условия работы в Севастопольском онкодиспансере очень сложные, учреждение не соответствует современным требованиям. «Этот вопрос поднимается не впервые. В строящемся медицинском кластере у нас будет новый онкодиспансер. Тем не менее, есть вопросы, которые можно решить, не дожидаясь окончания строительства», — подчеркнула сенатор.

Екатерина Алтабаева отметила, что была достигнута договорённость с Департаментом здравоохранения города Севастополя об обеспечении необходимых условий для работы среднего медперсонала Севастопольского онкодиспансера и функционирования приёмного отделения дневного стационара.

Некоторые вопросы были решены непосредственно в ходе приема. Те ситуации, которые требуют изучения, взяты на контроль, сказала Екатерина Алтабаева.

MIL OSI