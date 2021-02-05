И. Панченко: Нужно найти решение проблемных вопросов в деятельности региональных операторов по обращению с ТКО

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, на котором обсуждалось регулирование отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Член Комитета СФ по экономической политике Игорь Панченко ПанченкоИгорь Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области провел совещание на тему «Об отдельных вопросах регулирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

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Открывая совещание, сенатор отметил, что это продолжение системной работы Совета Федерации совместно с органами исполнительной власти РФ и компании «Российский экологический оператор» по формированию комплексной системы обращения с ТКО в стране.

«Необходимо найти решение проблемных вопросов в деятельности региональных операторов, связанных с превышением предельно допустимой нагрузки на ось для мусоровозов, корректировкой действующих санитарных правил и норм в сфере обращения с ТКО и предоставлением права бесплатного доступа к данным Государственной информационной системы ЖКХ», — сказал Игорь Панченко.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Елена Зленко

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Елена Зленко

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Парламентарий подчеркнул, что столь пристальное внимание к решению указанных вопросов требуется для обеспечения эффективной деятельности региональных операторов и реализации реформы в сфере обращения с ТКО в целом.

По его словам, в настоящее время, согласно законодательству, движение по автодорогам тяжеловесного транспортного средства, масса которого или нагрузка на ось более чем на 2 проц. превышают допустимую, разрешено только при наличии спецразрешения. При этом превышение допустимых массы или нагрузки на ось влечет административный штраф.

Однако, продолжил сенатор, при осуществлении транспортирования ТКО существует ряд особенностей. Так, даже не полностью загруженный мусоровоз с учетом конструктивных особенностей имеет превышение предельной нагрузки на ось. «По экспертным оценкам, средняя величина превышения разрешенной нагрузки на ось мусоровоза фиксируется на уровне 22 процентов».

Нередко операторы по обращению с ТКО вынуждены оплачивать связанные с этим штрафы, что негативно сказывается на их финансовом состоянии и устойчивости, а также приводит к росту тарифов на оказываемые услуги.

«Для решения этой проблемы нужно установить особенности при движении мусоровозов по аналогии с тяжеловесными транспортными средствами, перевозящими делимые или опасные грузы», — считает Игорь Панченко.

В совещании также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Алексей Макрушин, врио руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков, представители исполнительных органов государственной власти.

По итогам совещания будут выработаны протокольные решения, направленные на дальнейшее совершенствование и эффективное урегулирование отрасли обращения с ТКО.

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