Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева05.02.2021 12:32

Компания ИСС вспоминает своего основателя

25 лет назад, в 1996 году, не стало Михаила Фёдоровича Решетнёва — одного из основоположников российской космонавтики, основателя компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС, сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Компания ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва» почтила своего основателя в день годовщины его смерти — 26 января.

Торжественный митинг с возложением цветов к памятнику Михаилу Фёдоровичу состоялся на площади перед главным корпусом спутникостроительного предприятия. Руководство и ветераны фирмы, представители общественности и администрации Железногорска также посетили могилу академика. Выступившие с речью участники памятных мероприятий отметили вклад Михаила Фёдоровича в развитие отечественной непилотируемой космонавтики, значимость его научных изысканий и совершённых под его руководством разработок для современного спутникостроения.

Михаил Фёдорович Решетнёв — конструктор ракетно-космических систем, учёный, основатель и первый руководитель компании ИСС. Его профессиональное становление состоялось в знаменитом ОКБ-1 (ныне — Раектно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос»), где он прошёл путь от инженера до заместителя главного конструктора Сергея Павловича Королёва.

Под руководством Решетнёва небольшой сибирский филиал королёвского конструкторского бюро вырос в мощное предприятие, которое первым в стране развернуло разработку и изготовление космических аппаратов и систем навигации, геодезии, непосредственного телевещания и ретрансляции. В первые же годы своей деятельности «Решетнёвская фирма» освоила создание спутников связи и сегодня является основным их производителем в стране. Также при Михаиле Фёдоровиче предприятие первым в России вышло на международный рынок телекоммуникационных космических аппаратов.

За почти 37 лет под руководством М.Ф. Решетнёва (начиная с 1959 года) его фирма создала более 1000 космических аппаратов прикладного назначения, 30 космических систем связи, навигации, геодезии, ретрансляции. Михаил Фёдорович — автор более 200 научных трудов и изобретений. Доктор технических наук, академик. Был награждён тремя Орденами Ленина, Золотой медалью «Серп и Молот», орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также другими государственными и ведомственными наградами.

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