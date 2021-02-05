К. Косачев: Парламентарии России и Южной Осетии договорились активизировать сотрудничество

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялись встречи законодателей с депутатами Парламента и Президентом Южной Осетии.

Российская парламентская делегация во главе с председателем Комитета СФ по международным делам Константином Косачевым КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл посетила Цхинвал.

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В составе делегации — член Комитета СФ по обороне и безопасности Крым Казаноков, КазаноковКрым Олиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики член Комитета СФ по международным делам Олег Селезнев, СелезневОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

Состоялись встречи парламентариев с президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, первым заместителем Председателя Парламента Республики Петром Гассиевым, депутатами Парламента страны.

В ходе встреч обсуждались вопросы возобновления межпарламентских контактов после пандемии, гармонизации законодательств двух стран, активизации совместной работы по ратификации соглашений, подписанных между Россией и Южной Осетией.

Российская парламентская делегация во главе с председателем Комитета СФ по международным делам Константином Косачевым посетила Цхинвал

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Константин Косачев

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Российская парламентская делегация во главе с председателем Комитета СФ по международным делам Константином Косачевым посетила Цхинвал

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Российская парламентская делегация во главе с председателем Комитета СФ по международным делам Константином Косачевым посетила Цхинвал

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Российская парламентская делегация во главе с председателем Комитета СФ по международным делам Константином Косачевым посетила Цхинвал

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Российская парламентская делегация во главе с председателем Комитета СФ по международным делам Константином Косачевым посетила Цхинвал

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Российская парламентская делегация во главе с председателем Комитета СФ по международным делам Константином Косачевым посетила Цхинвал

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Российская парламентская делегация во главе с председателем Комитета СФ по международным делам Константином Косачевым посетила Цхинвал

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Российская парламентская делегация во главе с председателем Комитета СФ по международным делам Константином Косачевым посетила Цхинвал

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Подводя итоги визита, Константин Косачев отметил, что состоялся содержательный двусторонний диалог, в котором приняли участие большинство югоосетинских парламентариев.

«Было принято решение о проведении серии межпарламентских консультаций, заседаний комиссий по межпарламентскому сотрудничеству», — рассказал сенатор. Он подчеркнул, что продвижение двустороннего сотрудничества по всем направлениям возможно только при скоординированной, спланированной, сплоченной работе парламентов двух стран.

Константин Косачев выразил уверенность в том, что межпарламентский диалог будет содержательным и результативным, что отвечает интересам граждан России и Южной Осетии.

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