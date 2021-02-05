Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#НПО Лавочкина#Главное#Арктика#Арктика-М#Космодромы#Байконур05.02.2021 17:40

На Байконуре началась заправка космического аппарата «Арктика-М»

Специалисты Центра испытаний комплексов заправки Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 4 февраля 2021 года приступили к операциям по заправке космического аппарата «Арктика-М» компонентами топлива.

Заправку планируется завершить 7 февраля, затем космический аппарат будет транспортирован в монтажно-испытательный корпус для подготовки к сборке в составе космической головной части ракеты-носителя «Союз-2.1б». Его запуск запланирован на конец февраля 2021 года со стартового комплекса «Восток» (площадка № 31) космодрома Байконур.

Космический аппарат «Арктика-М», разработанный в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), предназначен для проведения регулярной (с периодичностью 15-30 минут) съемки арктического региона Земли, находясь в районе апогея высокоэллиптической орбиты типа «Молния».

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