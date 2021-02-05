Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в регионе прием граждан по личным вопросам.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области в рамках работы в регионе провел прием граждан. Мероприятие прошло в дистанционном формате.

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Основной круг поступивших вопросов затронул сферу здравоохранения. Граждане поднимали темы получения льготных лекарственных препаратов, организации лечения ребенка-инвалида, содействия в получении сертификата вакцинации от коронавирусной инфекции.

Кроме того, пенсионер из Дубовского района Волгоградской области обратился к Николаю Семисотову с просьбой помочь в получении статуса «Дитя Сталинграда». Рожденный в 1937 году заявитель пережил Сталинградскую битву, но соответствующий статус был утерян из‑за ошибок в документах. Представитель региона в СФ разъяснил необходимый порядок действий, обратился в администрацию района по месту жительства заявителя и заверил, что последнему будет оказано содействие в решении вопроса.

«Работа в регионе всегда включает в себя блок, посвященный приемам граждан. Так нам удается не только помочь гражданам, но и самим лучше понять, какие проблемы требуют особого внимания. Все это мы используем в своей законотворческой работе», – отметил Николай Семисотов.

Обращения, поступившие в ходе приема, взяты сенатором РФ на контроль.

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