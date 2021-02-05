Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса05.02.2021 14:08

Отрыт набор на обучение по международному космическому праву

АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса» и Юридический институт Российского университета дружбы народов объявляют второй набор обучения по программам дополнительного профессионального образования.

Космическое право и политика: международный и национальный аспекты

Программа адресована руководителям, научным сотрудникам и руководителям проектов предприятий ракетно-космической отрасли, а также специалистам, работающим в смежных отраслях.

Международное космическое право

Программа адресована руководителям, научным сотрудникам и руководителям проектов предприятий ракетно-космической отрасли, а также специалистам, работающим в смежных отраслях.

По окончании обучения слушатели получают два документа: удостоверение о повышении квалификации государственного образца (РУДН) и диплом об обучении (АНО Корпоративная Академия Роскосмоса). Занятия ведут высококвалифицированные специалисты, среди которых доктор юридических наук, профессор Заслуженный юрист РФ, член ООН по экономическим, социальным и культурным правам, член научно-консультативного совета при Верховном суде, член Международного института космического права, зав.кафедрой международного права юридического института РУДН Абашизде А.Х.

В программе так же рассматриваются потенциальные проблемы и негативные изменения земной среды, возникающие вследствие участия в космической деятельности неправительственных юридических лиц.

По вопросам организации обучения обращаться:

АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса», Москва, Россия

Иванов Иван Владимирович

Руководитель Центра международного сотрудничества

Тел: +7-910-9162000

Тел: +7-499-2880026, добавочный 108

Электронная почта: ivanov@rcacademy.ru

Юридический институт РУДН Москва, Россия

Алексеев Максим Владимирович

Заместитель директора по дополнительному образованию

Тел: +7-985-7648765

Тел: +7-495-7873803, добавочный 1274

Электронная почта: alexeev-mv@rudn.ru

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