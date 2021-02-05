О. Алексеев: Саратовская область планирует ускорить решение проблемы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального парламента.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании областной Думы.

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Сенатор отметил, что на внеочередном заседании регионального парламента обсуждались изменения в бюджет Саратовской области на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.

«Из Фонда содействия реформированию ЖКХ поступило свыше трех миллиардов рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Для соблюдения условий софинансирования из областного бюджета дополнительно будет выделено 124,5 миллиона рублей. Это решение позволит досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья в регионе», — сообщил Олег Алексеев.

По словам парламентария, Федеральная программа расселения рассчитана до 2025 г., однако Саратовская область планирует ускорить решение данного вопроса. «В этом году собираются расселить 243 аварийных дома в Саратове, новое жилье получат почти две тысячи семей», — пояснил сенатор.

Кроме того, продолжил он, свыше 30 млн руб. будет направлено на обновление наземного электротранспорта — для города приобретут 24 новых троллейбуса. Поступили также 40,2 млн руб. на приобретение лекарств для больных COVID-19, которые лечатся амбулаторно.

Олег Алексеев отметил, что на заседании Саратовской областной Думы также рассматривался вопрос о кандидатуре для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии РФ. Предложена кандидатура доктора юридических наук Бориса Эбзеева, который сейчас исполняет данные полномочия.

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