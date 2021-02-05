Создана Национальная студенческая спортивная лига гольфа

Source: Russia Ministry of Sport

В целях дальнейшего развития студенческого гольфа Ассоциация гольфа России и Российский студенческий спортивный союз учредили Национальную студенческую спортивную лигу гольфа.

Президентом Лиги избран губернатор Красноярского края Александр Усс. Он отметил, что Лига будет принимать активное участие в реализации национальных проектов в сфере физической культуры и спорта.

За последнее время гольф стал очень востребован – в 2020 году число людей во всём мире, занимающихся гольфом, выросло на 35%.

Студенческий гольф в России распространился на десятки университетов, проведены пять Чемпионатов РССС по гольфу среди студентов, Сибирский федеральный университет и Санкт-Петербургский государственный университет учредили Кубок университетов России по гольфу. Открыты зимние центры гольфа во Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве. Студенты занимаются в этих центрах и участвуют во всероссийских соревнованиях на гольф-симуляторах, организованных организацией Golfzon (Санкт-Петербург) и Ассоциацией гольфа России.

В настоящее время Национальная студенческая спортивная лига гольфа активно готовится к сезону 2021 года. Так, 30-31 января прошла матчевая встреча по гольфу студентов Сибирского федерального университета и Иркутского государственного университета путей сообщения. На очереди матчевая встреча студенческих команд Москвы и Санкт-Петербурга, организуемая при активной поддержке гольф-клуба «Петергоф» и СПбГУ.

В планах Лиги развитие университетского гольфа, активная работа в регионах страны, формирование турнирной сетки, организация спортивной подготовки и физкультурно-массовой работы со студентами.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI