Source: Russia Federal Space

РКК Энергия. «Союз МС-18» прошел испытания в безэховой камере – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#РКК Энергия#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур

05.02.2021 15:50

«Союз МС-18» прошел испытания в безэховой камере

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18». Сегодня, 5 февраля 2021 года, в соответствии с предполетным графиком состоялся цикл автономных испытаний корабля в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

В течение суток специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили операции по проверке функционирования радиотехнической аппаратуры «Курс-НА», которая обеспечивает сближение и стыковку корабля «Союз МС-18» с Международной космической станцией.

Безэховая камера представляет собой специализированное помещение, покрытое радиопоглощающим материалом с целью имитации условий космического пространства для наземной проверки работоспособности бортовых радиосистем транспортных кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». После завершения испытаний корабль был установлен в динамический стенд монтажно-испытательного корпуса для продолжения предстартовой подготовки.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» запланирован на апрель 2021 года с космодрома Байконур. Корабль должен доставить на борт МКС экипаж следующей 65-й основной экспедиции.

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