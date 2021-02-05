Спортивный туризм поможет достижению национальных целей

Source: Russia Ministry of Sport

Ограничения, связанные с пандемией, такие как закрытие границ и сокращение доступа на массовые мероприятия, включая спортивные, существенно изменили привычный уклад жизни россиян. Вместе с тем, они стимулировали развитие внутреннего туризма, в том числе поездок в физкультурно-спортивных целях. Спортивный туризм объединяет тех людей, кто приезжает в другой город, регион или страну как участник или болельщик физкультурно-спортивных мероприятий, либо для самостоятельных занятий излюбленным видом спорта, например, горными лыжами и сноубордом зимой или кайт-сёрфингом летом.

Привлекая к себе спортивных туристов, объединяя управление спортивными мероприятиями, объектами и маршрутами с рекреационными, регионы получают новые драйверы развития территорий. Рост потока спортивных туристов внутри страны способствует достижению сразу двух национальных целей развития: «сохранение населения, здоровье и благополучие людей», а также «возможности для самореализации и развития талантов».

Об этом говорили на рабочей встрече представителей Минспорта России и Ростуризма. В ходе встречи были выработаны подходы к взаимодействию двух ведомств в части массовых физкультурно-спортивных мероприятий и цифровой трансформации, в том числе в рамках перспективного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (паспорт проекта в настоящее время разрабатывается). Ключевыми направлениями дальнейшей совместной работы станут координация действий при планировании и реализации массовых спортивных и физкультурных мероприятий, сотрудничество в разработке платформенных цифровых сервисов для населения, а также обмен опытом в области сбора и анализа отраслевых «больших данных».

«В этом году наша ключевая задача – запуск цифровой платформы «Физическая культура и спорт», а это означает, в частности, перевод в «цифру» и единого календарного плана соревнований, и единого реестра физкультурно-спортивных объектов, – отметил заместитель Министра спорта Российской Федерации Андрей Сельский. – И соревнования, и объекты имеют потенциал привлечения туристов, и мы готовы обмениваться данными с Ростуризмом. Многие объекты, фактически используемые в физкультурных и одновременно туристических целях, нам предстоит «нанести на карту» совместно: это и велосипедные и пешеходные маршруты, и горнолыжные склоны, и так далее».

«Туризм и спорт – бесспорно, комплементарные друг другу направления, синергия которых неизбежна, – подчеркнула заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова. – С одной стороны, расширяя географию и популяризируя спортивные события – марафоны, велопробеги, трейлы, соревнования по триатлону и другие – мы стимулируем людей не только вовлекаться в здоровый образ жизни, но и открывать новые уголки своей страны. С другой стороны, мы понимаем, что цифровые сервисы и их совместное развитие будут способствовать эффективному достижению целей, делая участие в спортивных мероприятиях более комфортным: станет проще планировать путешествия с их учётом, получать информацию об актуальных соревнованиях, находить интересные забеги, регистрироваться на них онлайн».

Новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется подготовить к лету 2021 года. В его состав войдут три федеральных проекта: «Создание качественного и разнообразного турпродукта на всей территории страны», «Повышение доступности туристического продукта» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Мероприятия по развитию массового спорта и спорта высших достижений включены в Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, утверждённую Правительством России в ноябре прошлого года. Документ, определяющий концепцию развития физической культуры и спорта в нашей стране на ближайшие десять лет, разработан Минспортом России с учётом федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Целевой параметр Стратегии – увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.

Пресс-служба Минспорта России

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