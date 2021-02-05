С. Березкин обсудил с жителями Ярославской области вопросы поддержки социальных проектов, развития здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел дистанционный прием граждан в регионе,

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе провел дистанционный прием граждан. Сенатор по телефону ответил на вопросы ярославцев.

Один из жителей обратился к парламентарию с просьбой поддержать социальный проект «ЯрПапа 2020», в котором в прошлом году участвовало около полутора сотен человек. Цель проекта — укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей. Заявитель хотел бы развивать проект не только на территории Ярославля, но и других городов «Золотого кольца».

Участники конкурса — спасатели и военные, музыканты и спортсмены, кулинары и рыбаки — стали примером не только для своих детей, но и для семей всего региона

«Подобный проект проводится в регионе впервые, но он уже получил большой отклик. Участники конкурса — спасатели и военные, музыканты и спортсмены, кулинары и рыбаки — стали примером не только для своих детей, но и для семей всего региона. Организаторы планируют продолжить его и в этом году — выбирать будут «ЯрПапу Золотого кольца». Разумеется, я поддержу эту инициативу», — прокомментировал Сергей Березкин.

Сергей Березкин

В ходе приема к парламентарию обратился военный пенсионер, участник боевых действий, который уже многие годы наблюдается в госпитале ветеранов войн, регулярно проходит обследование и получает лечение. Однако в прошлом году госпиталь был перепрофилирован для лечения пациентов, больных COVID-19, и пенсионер не смог пройти обследование и получить необходимые назначения.

Сергей Березкин связался с департаментом здравоохранения, и заявителю была предложена помощь другой клиники. Другим ветеранам, наблюдавшимся в данном госпитале, будет при необходимости предоставлено аналогичное содействие. Кроме того, по мере преодоления пандемии предполагается возвращение работы клиник в штатный режим.

Представители Ярославского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» попросили сенатора оказать содействие в решении проблем инвалидов по слуху при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций. Заявители были проинформированы о возможности обращения в экстренные оперативные службы по единому номеру «112», в том числе посредством СМС.

Парламентарий отметил, что для преодоления существующих барьеров и обеспечения социальной адаптации инвалидов будет рассмотрена возможность получения обратной связи от соответствующих экстренных служб также через СМС.

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