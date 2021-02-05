Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов жителям региона.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области принял участие торжественной церемонии вручения паспортов гражданина России учащимся общеобразовательных школ города Урюпинска.

На праздничном мероприятии, которое состоялось в администрации города Урюпинск, также присутствовали представители общественных организаций, органов местного самоуправления и миграционной службы.

Денис Гусев принял участие в торжественной церемонии награждения победительницы Всероссийского фотоконкурса

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Сергей Горняков принял участие торжественной церемонии вручения паспортов гражданина России учащимся общеобразовательных школ города Урюпинска

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Сергей Горняков принял участие торжественной церемонии вручения паспортов гражданина России учащимся общеобразовательных школ города Урюпинска

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Сергей Горняков принял участие торжественной церемонии вручения паспортов гражданина России учащимся общеобразовательных школ города Урюпинска

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Сергей Горняков принял участие торжественной церемонии вручения паспортов гражданина России учащимся общеобразовательных школ города Урюпинска

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Сергей Горняков принял участие торжественной церемонии вручения паспортов гражданина России учащимся общеобразовательных школ города Урюпинска

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Сергей Горняков принял участие торжественной церемонии вручения паспортов гражданина России учащимся общеобразовательных школ города Урюпинска

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«Получение паспорта гражданина Российской Федерации, основного документа, удостоверяющего личность и свидетельствующего о принадлежности человека к российскому гражданству, является знаковым моментом и волнующим событием для каждого молодого человека. Желаю вам стать достойными гражданами своей Родины, уважать права и свободы других граждан и всеми силами защищать интересы своей страны», — отметил сенатор.

Сергей Горняков рассказал молодым урюпинцам об их гражданских правах и обязанностях, об основах российского законодательства и государственного устройства, о возможностях социально значимой деятельности на благо общества.

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